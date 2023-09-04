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Известия.ru

В Вашингтоне заявили о заинтересованности ВПК США в уничтожении F-16 на Украине

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/

Полковник Уилкерсон: ВПК США выгодно, чтобы РФ уничтожила самолеты F-16 на Украине

Военно-промышленному комплексу (ВПК) Соединенных Штатов Америки выгодно, чтобы Россия уничтожала как можно больше истребителей F-16 на Украине. Об этом заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works 30 августа.

По его словам, это позволит ВПК получать новые заказы от правительства.

«Сбить истребители F-16, возможно, будет сложнее, чем другие самолеты, но в итоге собьют и их. У русских достаточно самолетов, причем довольно мощных и эффективных в бою. Так что F-16 тоже будут сбиты. Что ж, в Lockheed (американская военно-промышленная корпорация. — Ред.) будут только руки потирать», — заметил Уилкерсон.

Он указал на то, что в целом, в связи с конфликтом на Украине и расширением НАТО, ВПК США получит много заказов и заработает большие деньги.

«Новые страны альянса начнут переходить на производимую в Штатах военную технику, обогащая оружейников», — подытожил американский полковник.

28 августа газета Financial Times указала на то, что западные страны стремятся поставлять на Украину устаревшие танки Leopard 1, чтобы не тратить собственные запасы более современных Leopard 2.

До этого, 21 августа, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заметил, что, поставляя Киеву в основном старое вооружение и технику, западные страны таким образом перевооружаются, запускают свой военно-промышленный комплекс, давая ему возможность произвести новые изделия. При этом Гагин обратил внимание на то, что Украина в будущем будет обязана оплатить всё, что ей поставили, поскольку это «всё не подарки».


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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