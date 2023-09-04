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Военное обозрение

На вооружении ВСУ замечен бронеавтомобиль «Козак-2М1» с новым дистанционно управляемым боевым модулем

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"Козак-2М1" в базовой комплетации с турелью

Источник изображения: topwar.ru

Подразделения украинской армии возможо начали получать на вооружение новую модификацию бронеавтомобиля "Козак-2М1" с дистанционно управляемым боевым модулем. Один такой броневик был замечен у линии боевого соприкосновения.

Новый боевой модуль вооружен крупнокалиберным пулеметом КПВТ калибра 14,5 мм, имеет оптическую систему и управляется изнутри броневика. На базовой модели устанавливался крупнокалиберный пулемет в открытой турели с защитой пулеметчика со спины и по бокам.

На данный момент не известно, что за боевой модуль получил бронеавтомобиль, но утверждается, что он якобы иностранного производства. Возможно, что аналогичные БМ устанавливались на украинские эрзац-БМП, переделанные из МТ-ЛБ. Есть предположение, что это могут быть турецкие модули, тем более, что осенью "Козак-2М1" испытывались с боевыми модулями турецкой компании Aselsan, но никаких доказательств этому нет. Ранее сообщалось, что украинские броневики "Козак-2М1" будут оснащаться боевыми модулями Sarp производства компании Aselsan. Речь шла о двух модулях - Sarp Dual и Sarp Zafer. Оба БМ позволяют управлять вооружением, находясь внутри бронеавтомобиля.

Источник изображения: topwar.ru

Также предполагается, что это может быть не серийная машина, а единственный экземпляр, переделанный в кустарных условиях, поскольку после начала российской СВО производство данным бронемашин практически не ведется.

Бронированный автомобиль "Козак-2М1" – модификация бронеавтомобиля "Козак-2М" для украинских десантно-штурмовых войск. Заявляется, что бронеавтомобиль соответствует стандартам НАТО по защите от стрелкового оружия и противоминной защите. Броня выдерживает бронебойно-зажигательную пулю калибра 7,62 мм "в любой проекции" и подрыв фугаса под колесом, соответствующий 8 кг тротила.

Бронемашина имеет полностью несущий бронекорпус и независимую подвеску. Масса бронеавтомобиля 14 тонн, он оснащен 280-сильным дизельным двигателем с объемом в 5,9 литра и крутящим моментом в 950 Н*м, клиренс - 500 мм. Максимальная скорость - 110 км/час. Экипаж - 2 человека + 6 человек десанта.

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  • В новости упоминаются
Продукция
КПВТ
МТ-ЛБ
Компании
Aselsan
Проекты
NATO
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