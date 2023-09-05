Войти
Независимое военное обозрение

Кабул делит местных экстремистов на три сорта

620
0
0
Экстремисты из «Талибана» осаждают аэропорт «Хамид Карзай» в Кабуле. Фото Reuters
Экстремисты из «Талибана» осаждают аэропорт «Хамид Карзай» в Кабуле. Фото Reuters.

Обстановка в Афганистане два года спустя после бегства американцев

Спустя два года после повторного прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в РФ) все еще остается актуальным вопрос, станет ли страна снова убежищем для международных террористических группировок.

Давние опасения международного сообщества подтвердились чуть более года назад, когда правительство США обнаружило и ликвидировало главаря «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в Кабуле. То обстоятельство, что талибы вернули Завахири обратно в Афганистан (несмотря на неоднократные заверения, что они дистанцировались от возглавляемой им группировки), значительно усилило всеобщую обеспокоенность.

Однако ликвидация главаря «Аль-Каиды» ударом беспилотника позволила заявить администрации президента США Джозефа Байдена, что у Вашингтона есть действенная контртеррористическая стратегия для смягчения сохраняющейся угрозы со стороны Афганистана.

Кроме того, политиков, похоже, утешает противостояние «Талибана» террористической группировке «ИГ-Хорасан» (запрещена в РФ). А Байден даже мимоходом предположил, что «Талибан» помогает сдерживать региональную террористическую угрозу.

ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ В АФГАНИСТАНЕ

Террористические группировки в Афганистане делятся на две категории: на союзников и противников движения «Талибан».

Среди союзников талибов – «Аль-Каида», «Техрик-е-Талибан Пакистан» (ТТП, запрещена в РФ) и ряд экстремистских организаций из Центральной Азии.

Основной группировкой, противостоящей движению «Талибан», является региональное подразделение «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ), известное под названием «ИГ-Хорасан».

В первый год правления талибов стала заметна активизация «Аль-Каиды» в Афганистане. За этот год ее главарь аз-Завахири сделал больше заявлений, чем за несколько предыдущих лет, и в некоторых из этих заявлений явно читалось подстрекательство к насилию. Присутствие аз-Завахири в Кабуле пришлось на пик активности «Аль-Каиды» после захвата власти талибами.

После того как группировка назначила Саифа аль-Аделя преемником аз-Завахири, ее центральное руководство выступило с угрозами в адрес Швеции и Дании, призвав нападать на их посольства во всех странах мира. При этом в недавно рассекреченном отчете разведывательного сообщества США говорится, что «Аль-Каида» не способна представлять угрозу для Соединенных Штатов до 2024 года.

По сравнению с центральным руководством «Аль-Каиды» ее подразделение в Южной Азии («Аль-Каида на Индийском Субконтиненте», АКИС), более активно занималось пропагандой и искало поддержку своей террористической деятельности, нацеленной против Индии. Тем не менее даже АКИС не была замешана ни в каких случаях насилия.

Сообщалось, что АКИС, а также, возможно, и центральное руководство «Аль-Каиды» в настоящее время находятся в ведении подразделения, отвечающего за контроль над иностранными боевиками, в Главном управлении разведки «Талибана» (GDI).

В отличие от «Аль-Каиды», ТТП, укрывающая тысячи своих боевиков в Восточном Афганистане, активизировала подрывную деятельность против правительственных сил Пакистана, убив несколько сотен сотрудников сил безопасности и нескольких гражданских лиц.

Группировка не испытывала трудностей при распределении и доставке материальных ресурсов – от оружия до боевиков – из своих убежищ на территории Афганистана. Известно, что некоторые боевики афганского «Талибана» оказывали содействие ТТП.

Говоря об экстремистских группировках Центральной Азии, в первую очередь стоит отметить, что базирующиеся на территории Афганистана исламисты, входящие в состав «Джамаат Ансарулла», несколько раз пытались совершить трансграничные нападения на территорию Таджикистана.

В Афганистане также дислоцируются ячейки «Исламского движения Восточного Туркестана» (запрещено в РФ) – уйгурского вооруженнного формирования религиозно-экстремистского толка. Что вызывает обеспокоенность властей КНР, которые на протяжении многих лет пытаются решить уйгурский вопрос.

Что касается «ИГ-Хорасан», общий уровень насилия со стороны группировки за последний год снизился. Кроме того, она так и не смогла расширить свое территориальное присутствие, что вызывало беспокойство в рядах ее руководства, когда талибы впервые пришли к власти.

Талибы поставили перед собой цель нейтрализовать ИГ на территории Афганистана. В 2023 году им удалось ликвидировать некоторых главарей регионального подразделения, включая командира, участвовавшего в нападении на международный аэропорт им. Хамида Карзая в Кабуле во время эвакуации в августе 2021 года.

Тем не менее «ИГ-Хорасан» все же удалось совершить несколько громких терактов – в том числе убить двух губернаторов провинций, а также атаковать объекты в соседних Пакистане и Иране.

Группировка также продемонстрировала признаки интеграции в мощную транснациональную сеть: появились сообщения о том, что «ИГ-Хорасан» получает финансирование и указания от ИГ в Ираке, Сирии и Сомали и курирует боевиков на Мальдивах. Хотя неоднократно поступали сообщения о сбоях в работе медиаресурсов «ИГ-Хорасан», недавние публикации группировки свидетельствуют о том, что ее пропаганда вернулась в прежнее русло.

ПОЛИТИКА ТАЛИБОВ В ОТНОШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТОВ

Талибы настаивают на том, что их движение отказывается предоставлять территорию Афганистана другим экстремистским группировкам для планирования и осуществления подрывной деятельности против других стран. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что политика талибов в отношении боевиков других террористических организаций делится на три основных аспекта: поощрение, ограничение и подавление их деятельности.

Руководство движения «Талибан» поддерживает различные группы боевиков, предоставляя им постоянное убежище и гарантируя безопасность на территории Афганистана. Талибы также не ограничивают передвижение этих групп внутри страны. Более того, помимо других форм материальной поддержки, талибы обеспечивают социальные выплаты, а также доступ к оружию и боеприпасам союзным группировкам.

Однако при этом «Талибан» накладывает ограничения на деятельность ряда террористических организаций. Например, в рамках мирного соглашения с Соединенными Штатами руководство движения обязалось ограничить деятельность «Аль-Каиды», чтобы та не предпринимала попыток атаковать США и их союзников. Об этом свидетельствуют как оценки американской разведки, так и собственные сообщения «Аль-Каиды».

Кроме того, талибы не позволяют группировкам, дислоцированным на территории Афганистана, раскрывать свое местонахождение в пропагандистских материалах. Это привело к тому, что южноазиатская АКИС начала выпускать письменные сообщения без видеосопровождения. ТТП также отрицает, что ее боевики базируются в Афганистане.

Остается неясным, в какой степени «Талибан» способен осуществлять фактический контроль над сложившейся в Афганистане обстановкой. Однако есть свидетельства того, что руководством движения был сформирован аппарат в составе GDI для управления иностранными боевиками внутри страны.

Репрессии «Талибана» в отношении «ИГ-Хорасан» обусловлены как минимум тремя целями:

– нейтрализация высшего руководства группировки;

– широкомасштабная контрразведывательная операция в рядах талибов по поиску боевиков, работающих на «ИГ-Хорасан»;

– привлечение к ответственности лиц среди гражданского населения, которые, как считается, связаны с группировкой (к ним предположительно относится салафитское население на востоке и севере Афганистана). Все признаки указывают на то, что данный комплекс мероприятий возглавляется GDI и осуществляется с привлечением сил Министерства обороны талибов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Действующие с территории Афганистана экстремистские группировки по-прежнему настроены вести долгосрочные операции против своих оппонентов.

Наиболее агрессивно действует ТТП, укрепляя свою структурную организацию и расширяя географическое присутствие, в то время как другие террористические организации, такие как «Аль-Каида», проявляют осмотрительность.

Некоторые эксперты объясняют сдержанный подход «Аль-Каиды» к ведению подрывной деятельности ограниченными возможностями, коренящимися в организационной слабости. Однако афганский террористический ландшафт фактически не препятствует наращиванию потенциала большинства экстремистских группировок, и их активность не является проблемой, если они не противостоят «Талибану» напрямую.

Более вероятное объяснение состоит в том, что связанные с движением экстремистские организации действуют в рамках правил, установленных для них талибами. Если какая-то группировка кажется менее способной и не наращивает организационную силу быстро, скорее всего это происходит по собственному выбору и не исключено, что из солидарности с талибами.

Что касается самого движения «Талибан», некоторые аналитики предполагают, что его руководство инициировало долгий и медленный процесс сдерживания боевиков. Другие утверждают, что в случае потенциальной конфронтации талибам не хватит возможностей противостоять некоторым из их нынешних союзников, поэтому они боятся спровоцировать негативную реакцию.

Более правдоподобное объяснение состоит в том, что талибы сохраняют свое давнее политическое желание принимать иностранных экстремистов, которые являются диссидентами в своих странах, а также поддерживать «джихад» на международном уровне, особенно в Пакистане. Верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзаде говорил о длительной, затяжной идеологической борьбе в целом и с западным миром в частности.

В то же время талибы пытаются найти тонкий баланс между реализацией своих амбиций и обязательств перед братьями-исламистами, с одной стороны, и ограничением своей деятельности в геополитических целях, с другой. По всей видимости, эта сдержанность обусловлена тем, что талибы не намерены ставить под угрозу само выживание своего режима из-за потенциальных действий со стороны внешних сил, нацеленных против движения.

Точно так же задача самосохранения является главной причиной репрессий «Талибана» против «ИГ-Хорасан». Талибы видят в лице этой группировки непримиримого врага и основную оппозицию своему режиму, способную выступать с политическими и религиозными призывами, ослабляющими движение изнутри. По этой причине главари движения «Талибан» пытаются противостоять вражеским террористическим группировкам силовым способом.


Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – эксперт Института перспективных стратегических исследований НИУ ВШЭ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Дания
Индия
Ирак
Иран
Китай
Пакистан
Сирия
Сомали
США
Таджикистан
Швеция
Проекты
БПЛА
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
15.03.2021
Зоркий глаз, острый сучок
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
02.07.2012
ООН берет оружие на мушку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 16:37
  • 54974
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.09 15:41
  • 1
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.09 05:27
  • 20
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 23:37
  • 1
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России