Военное присутствие как главный аргумент в дипломатии Вашингтона

Рамштайн близ Кайзерслаутерна – крупнейшая военная авиабаза в Европе, здесь заняты больше 20 тыс. человек, из них 4700 военнослужащих. Фото с сайта www.af.mil.

Американские военные базы стали привычной частью германского ландшафта

Американское военное присутствие в объединенной Германии генетически связано с итогами Второй мировой войны. После войны на части территории разгромленного Третьего рейха остались оккупационные войска США. Они утратили статус оккупационных в связи с вступлением в силу Парижских соглашений 1954 года, когда был создан Западноевропейский союз, членом которого стала и ФРГ, одновременно принятая и в НАТО.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

В вопросе размещения американских ВС на германской суверенной территории различают правовое основание размещения войск (право на присутствие) и правовое положение размещаемых войск (право присутствия). Право на присутствие вытекает из Договора о нахождении иностранных войск в ФРГ от 23.10.1954. Право присутствия определяется соглашением между странами – членами НАТО о правовом положении их войск от 19.06.1951, а также дополнением к этому соглашению от 03.08.1959 о правовом положении войск, размещенных в ФРГ. Это дополнение было полностью изменено после восстановления германского единства по соглашению от 18.03.1993.

В мае 1990 года, на момент старта переговоров по формуле «два плюс четыре» о согласовании внешних аспектов восстановления германского единства, в ФРГ находилось 213 тыс. американских военнослужащих, готовых к ведению военных действий как с обычными, так и с ядерными вооружениями. Принципиально важно, что на американских военных складах в ФРГ хранилось свыше 5 тыс. ядерных боезарядов. Командование американскими войсками в ФРГ сначала ориентировалось на доктрину «массированного возмездия», а затем на доктрину «гибкого реагирования». Для обеих доктрин характерен общенатовский знаменатель.

Подписание Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии стало точкой отсчета качественно нового этапа в истории военного присутствия США. Из документа вытекало восстановление германского единства, произошедшее 3 октября 1990 года. В нем также были определены правовые основания размещения в объединенной Германии войск США. До вступления в силу этого договора ФРГ не была вполне суверенным государством. Став суверенным, это государство определило рамочные условия для американского военного присутствия на своей территории. США согласились с тем, что «иностранные войска и ядерное оружие или его носители не будут размещаться и развертываться на территории бывшей ГДР».

РУССКИЕ УШЛИ, АМЕРИКАНЦЫ ОСТАЛИСЬ

В процессе разработки договора американцы добились асимметричного решения вопроса о судьбе иностранного военного присутствия на германской земле: советские войска выводились, а войска США и их союзников оставались.

Членство объединенной Германии в НАТО означало первый шаг по пути расширения Североатлантического альянса на восток. Правда, американская делегация на переговорах по формуле «два плюс четыре» заверяла советскую делегацию в том, что дальше восточных границ бывшей ГДР это расширение не пойдет. К сожалению, это заверение было сделано в устной форме и нигде не задокументировано, что в дальнейшем искусно использовалось сторонниками расширения НАТО.

Ныне американские войска на территории ФРГ – ядро расширившейся военной организации НАТО в Старом Свете. Это создало качественно новый стратегический баланс, который не коррелируется с национальными интересами стран, входящих в пространство СНГ.

Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии разрабатывался, когда фактически перестала существовать Организация Варшавского договора. Таким образом, отпала необходимость как в самом существовании НАТО, так и в военном присутствии членов альянса на территории ФРГ. В связи с этим договор предопределял резкое сокращение войск и вооружений ФРГ; после вступления договора в силу ФРГ поддерживала стремление американцев к сокращению их военного присутствия на немецкой земле.

На момент подписания договора четко прослеживалась эволюция в восприятии Советского Союза со стороны ФРГ и США. В годы холодной войны Группа советских войск в Германии, расположенная на территории ГДР, воспринималась на Западе как потенциальный противник. Вашингтон перестал видеть в СССР внешнего врага после встречи Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего на Мальте в декабре 1990 года. Тогда же Бонн впервые заявил о стратегическом партнерстве с Москвой, что затем было прописано в коалиционных договорах, предшествовавших формированию четвертого и пятого кабинетов Гельмута Коля, первого и второго кабинетов Герхарда Шредера, первого кабинета Ангелы Меркель. Но после военных действий на Кавказе в 2008 году правящие круги США и ФРГ реанимировали прежние представления о российской военной угрозе. Эти настроения заметно усилились после присоединения Крыма к России в феврале 2014-го и резкой дестабилизации обстановки на юго-востоке Украины. И достигли своего апогея с началом специальной военной операции России на Украине, стартовавшей 24 февраля 2022 года.

СОКРАЩЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

В объединенной Германии прослеживается сначала резкое уменьшение американского военного присутствия (с 213 тыс. до 48,7 тыс. человек в 1990–1996 годах). Затем небольшой, но постоянный рост (с 48,7 тыс. до 76,4 тыс. с 1996 по 2004 год). Затем снова снижение, но более плавное (до 36,7 тыс. человек на август 2023 года).

С 2016 года процесс сокращения американского контингента явно тормозится. Темпы могли быть более значительными, если бы 45-й президент США Дональд Трамп был избран на второй срок. За шесть месяцев до окончания его президентства тогдашний министр обороны США Марк Эспер обещал: «Территорию ФРГ покинут 11 тыс. 900 американских солдат. Большая часть из них (6500 человек) вернется в США, еще 5400 военных переведут на территорию других стран НАТО... Планируется сокращение военного контингента в ФРГ до 25 тыс. человек».

Шесть месяцев – достаточный срок для реализации такого решения. Однако оно не было выполнено. Причина – саботаж американских военных, дислоцированных на территории ФРГ. Их вполне удовлетворил приход к власти Джозефа Байдена. Вскоре после инаугурации тот заявил: «США приостанавливают вывод своих войск из Германии на время проведения анализа присутствия американских военных в мире. Необходимо привести американское военное присутствие в соответствие с интересами нашей дипломатии».

Но все-таки в конечном счете размещенный в эпоху холодной войны в 39 войсковых соединениях на 850 объектах контингент в 213 тыс. американских военнослужащих и 327 тыс. гражданских лиц уменьшился до 36,7 тыс. и 180 тыс. соответственно и разместился в восьми оставшихся соединениях на менее чем 100 объектах. Это сокращение объясняется следующими причинами:

– обязательствами, принятыми США перед новыми членами НАТО из числа восточноевропейских стран;

– возрастанием значимости внеевропейского пространства для обеспечения американских национальных интересов;

– необходимостью оперативного ответа на вызовы международного терроризма;

– превращением ФРГ из импортера безопасности в ее экспортера.

БАЗЫ, АРСЕНАЛЫ, ПОЛИГОНЫ

Общее сокращение количества американских войск в ФРГ в 5,7 раза отнюдь не означало такого же уменьшения занимаемой ими территории, размер которой был определен еще во времена оккупации. В частности, президент Байден объявил: «Американская армия не намерена ни покидать, ни передавать в распоряжение местных властей расположенные в Германии военные объекты».

Размещение американского контингента стало менее плотным: он расположен теперь на части отведенной территории в 53 670 гектаров и имеет 24 226 условных квартир. Он использует инфраструктуру, созданную во времена старой ФРГ. В нее входят казармы, аэродромы, плацы, тиры, склады, центры информации и связи, административные здания, больницы, офицерские казино, гостиницы, спортивные сооружения, мастерские, магазины, школы, церкви, аптеки, детские сады и кладбища.

В отличие от времен старой ФРГ, нынешняя среднестатистическая американская военная база в 2020-х годах органично вписывается в представления современного военного истеблишмента США о преимуществах небольших военных баз.

В последние 10 лет неуклонно возрастали расходы правительства ФРГ на содержание американского военного контингента в Германии – с 98 млн евро в 2013-м до 131 млн евро в 2022 году. Но эти вложения окупаются сторицей. В частности, американские военные базы гарантируют рабочие места местному населению.

НА СТРАТЕГИИ США НЕ ЭКОНОМЯТ

Несомненный интерес вызывают такие места размещения американского контингента в Германии, как Висбаден, Ансбах, Кайзерслаутерн и Айфель.

В районе Висбадена наряду со штаб-квартирой американских сухопутных сил в Европе, то есть 7-й армией, размещены разведывательный центр, крупная авиабаза, подразделения ПВО и узлы связи. На полигонах Графенвёра, Хоэнфельса и Вильзека дислоцированы штурмовые бригады быстрого реагирования, инженерные войска, артиллерия и военная полиция.

В Ансбахе создает серьезные проблемы для окрестных жителей 12-я авиабригада сухопутных войск США с ее шумными военными вертолетами. Это соединение считается пожарной командой для реагирования на кризисы в сфере ответственности EUCOM (Европейского командования ВС США).

Особое положение занимает гарнизон в Кайзерслаутерне и его окрестностях. В нем насчитывается 44 513 граждан США. Из них военных – 8485 (военнослужащих ВВС – 3314, сухопутных войск – 4814, ВМС и резервистов – 300), гражданских – 7146 человек.

В Ландштуле близ Кайзерслаутерна расположен самый большой американский военный госпиталь за пределами США. Сюда доставлялись через авиабазу в Рамштайне все раненные в войнах в Ираке и Афганистане военнослужащие.

Размещенная в нескольких казармах в Кайзерслаутерне 21-я спецкоманда снабжает транспортными средствами, оружием, боеприпасами и провиантом американские сухопутные силы во всей зоне ответственности EUCOM, а также контингенты в Сирии и до недавнего времени в Афганистане.

Близ Кайзерслаутерна находится и известная американская авиабаза Рамштайн. Здесь располагаются штаб-квартира НАТО союзных ВВС в Центральной Европе (AAFCE) и штаб-квартира ВВС США в Европе (USAFE). Последней подчиняются все аэродромы и соединения американских США в Европе и в азиатской части Турции. В Рамштайне размещены 21 500 американцев, среди них 4700 военнослужащих и 540 резервистов.

USAFE обслуживает, кроме всего прочего, авиабазу Лайес Филд на Азорских островах и авиабазу Шеврез близ штаб-квартиры НАТО под Монсом в Бельгии. Но важнейший аэропорт США в Европе принадлежит расположенной в западно-вестфальской болотистой низменности авиабазе Рамштайн.

Авиабаза Рамштайн обладает наибольшей пропускной способностью и является основным опорным пунктом ВВС США в Европе. База располагает двумя взлетными полосами, способными принимать тяжелые транспортные самолеты (С-130, С-17, С-5), оснащена всепогодной инструментальной системой и ежегодно используется для более 30 тыс. взлетов и посадок.

«Форматом Рамштайн» называют ежемесячные консультации группы стран, которые предоставляют Украине вооружения. «Контактная группа по поддержке Украины» была образована на первой такой встрече 26 апреля 2022 года на базе Рамштайн.

Авиабаза ВВС США Шпангдалем находится в Айфеле. После закрытия авиабазы Рейн-Майн близ Франкфурта-на-Майне в 2005 году база Шпангдалем стала второй по значению для ВВС США в Европе.

Московские исследователи Игорь Истомин и Артем Соколов отмечают:

«Ключевыми детерминантами решений Вашингтона в отношении военного присутствия на территории Германии были и остаются уровень военной угрозы и острота противостояния с внешним оппонентом. При этом взаимная ядерная уязвимость повышает, а не снижает значение соотношения конвенциональных сил в американских стратегических оценках. На политику США также воздействует стремление к экономии. Размещение американских войск в ФРГ конкурирует как с внутриполитической повесткой правящих администраций, так и с иными региональными приоритетами глобальной стратегии Вашингтона. Тем не менее стратегические соображения в конечном счете преобладают над экономическими ограничениями».

Брест

Михаил Стрелец

Михаил Васильевич Стрелец – доктор исторических наук, профессор.