Вчера польский портал wp.pl опубликовал интервью с поляком Славомиром Высоцким который регулярно ездит на Украину.

«Людские потери огромны. Западная техника горит как спички. Все гораздо хуже, чем принято представлять. Уже давно звучат заявления о том, что Украина, пытаясь наступать, бьется головой о стену», – рассказывает Славомир.

Недавно Славомир Высоцкий побывал в Авдеевке и рассказал насколько тяжелая там ситуация.

«Если бы мы не поехали туда, эти люди умерли бы от голода. Другой помощи там нет. В городе до 2014 года проживало более 40 тыс. человек. Там был один из крупнейших коксохимических заводов Донбасса. Теперь там осталось, может быть, человек 200», – говорит поляк.

«Город, разрушен не полностью, но заброшен. В домах, как из фильма ужасов, до сих пор живут старики. Единственная помощь, которую они получают – это помощь от нас», – говорит Высоцкий.

«Я был впервые так близко к Донецку. Ситуация там очень сложная. Там нет никаких успехов. Настроения плохие. Они надеялись, что им удастся начать эффективное контрнаступление. Однако успеха нет. Им не удалось даже выйти к первой линии обороны русских», – рассказывает поляк.

«Людские потери с украинской стороны огромны. Западная техника горит как спички. Все гораздо хуже, чем принято представлять», – добавляет он.

Высоцкий говорит, что недавно подсчитывал могилы во Львове. В старой части кладбища находится около 100 могил, некоторые – с 2014 года. В новой части – более 600. На город с населением около 700 тыс. человек приходится около 700 захоронений. В деревнях эта пропорция колоссально отличается. Когда я проезжаю по ним, то вижу кладбища вдоль улиц. На каждом – десятки новых могил», – сообщает он.

«На одном из харьковских кладбищ более двух тысяч могил. Кроме того, есть еще без вести пропавшие, в окопах, или захоронены тем, кто тоже пропал. Эти потери уже невозможно скрыть. Достаточно пойти и посчитать могилы на украинских кладбищах. Украинские военные тоже это видят», – добавил Высоцкий.

Высоцкий также описывает встречу, произошедшую несколько дней назад, которую он охарактеризовал как эмоционально травмирующую. Он разговаривал с 60-летним мужчиной, который был сержантом морской пехоты, и находился в подвалах «Азовстали». Он пробыл в российском плену восемь месяцев, похудел на 30 кг и сейчас пытается по мере возможности вылечиться.

«Русская армия уже все узнала и все наверстала»

«Еще два месяца назад я был полон оптимизма по поводу Купянска. Но сейчас мы еле удерживаем позиции. Надолго ли? Не знаю. Похоже, что русские делают все, чтобы дойти до Купянска, откуда они начнут свое весеннее наступление», – прогнозирует поляк.

Как украинцы, воюющие на фронте, относятся к российской системе обороны?

«Они в ужасе», – коротко говорит Высоцкий.

«Они знают, что российская армия все изучила и все предусмотрела, они тщательно подготовлены. У русских очень хорошие инженерные войска. Систему обороны возводили строительные организации. Это не холоп, который ковырялся саперкой, чтобы возвести окоп. Приходили целые компании, заливали бетон, делали укрепления в стиле линии Мажино. И таких линий три или четыре», – добавляет он.

«Украинцы говорят, что на одном квадратном метре пять мин. Невозможно ногой встать, чтобы одна из них не взорвалась», – подчеркивает он.

Когда жертв становится все больше и больше, есть ли еще желающие защищать Украину?

«Желающих нет. Их даже ищут на улицах. Во Львове устраивают «облавы» по всему городу, забирают людей со строек, заходят в бары и т.д.», – говорит он.

«Недавно я стал свидетелем такой ситуации на автовокзале во Львове. Пять милиционеров стояли и проверяли каждого, кто хотел уехать из Львова. Не смог объясниться? В сторону. Таким образом, задержали восемь человек с одного автобуса», – рассказывает Поляк.

«Многие причины сложившейся ситуации с мобилизацией берут свое начало в Бахмуте. Это был такой слив, такая мясорубка, что воевать больше не кем», – говорит Славомир.

«Украинцы говорят: у нас есть чем, но скоро будет не кому. Так говорили в мае. Так оно и стало – не кому», – поясняет поляк.

«Это потери, как во время Варшавского восстания», – образно добавляет он. И подчеркивает: «Гибнут самые опытные, в том числе те, кто воевал с 2014 года. Без опыта, находясь в Бахмуте, можно было продержаться не дольше четырех часов», – говорит Высоцкий.

Поляк приводит пример своего знакомого, который работал главным финансовым аналитиком в крупнейшем коммерческом банке Киева.

«В первый день войны он забрал жену и ребенка из Львова. Он сразу же записался в ВСУ, хотя никогда не служил. Он не видел их более полутора лет. У него не было ни одного отпуска. Год он просидел в окопах на белорусско-украинской границе, а теперь его перевели в Купянск, где он копает окопы. Ему чуть больше 40 лет», – говорит он.

Украинцы не сдадутся.

«Россияне надеются, что после мягкой зимы прошлого года в этом году наступит суровая. И они смогут так дожать Украину, что весной подойдут к Киеву и вынудят Украину «сдаться», – прогнозирует Высоцкий.

«При этом, война продлиться ближайшие несколько лет. Но если Европа не поможет, то потери будут еще больше. А они уже огромны», – подытоживает собеседник Wirtualna Polska.

Николай Астровский