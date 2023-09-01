Фанат War Thunder слил в Сеть секретный мануал по Eurofighter Typhoon

Фанат War Thunder выложил в Сеть секретный мануал по истребителю Eurofighter Typhoon
Крайне любопытная утечка секретной информации зафиксирована в Сети. Виновником стал фанат игры War Thunder, который опубликовал секретный 730-страничный мануал для истребителя Eurofighter Typhoon DA7.
На форуме игры отмечается, что речь идет о секретном документе НАТО.
Любитель игры требовал у разработчиков добавить самолет. Он многократно присылал в сообщество игры фотографии, видео и, наконец, мануал.
|Мануал Eurofighter Typhoo.
|Источник: Соцсети
Теперь разбираться с любителем истребителей будут уже правоохранительные органы.
Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай. Ранее в интернете геймер раскрыл секретную информацию об американском истребителе F-16A. Утечка произошла на форуме фанатов онлайн-игры, где воссозданы образцы настоящей военной техники. Причем с характеристиками, приближенными к реальным.
Геймер опубликовал документацию НАТО для истребителя
Обсуждая появившийся в игре F-16A, один из пользователей, чтобы выиграть в споре, выложил засекреченные документы Пентагона. В них говорится о том, какие этот истребитель использует ракеты и как именно.