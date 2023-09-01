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Фанат War Thunder слил в Сеть секретный мануал по Eurofighter Typhoon

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Eurofighter Typhoon
Eurofighter Typhoon.
Источник изображения: Christopher Furlong / Getty Images

Фанат War Thunder выложил в Сеть секретный мануал по истребителю Eurofighter Typhoon

Крайне любопытная утечка секретной информации зафиксирована в Сети. Виновником стал фанат игры War Thunder, который опубликовал секретный 730-страничный мануал для истребителя Eurofighter Typhoon DA7.

На форуме игры отмечается, что речь идет о секретном документе НАТО.

Любитель игры требовал у разработчиков добавить самолет. Он многократно присылал в сообщество игры фотографии, видео и, наконец, мануал.


Мануал Eurofighter Typhoo.
Источник: Соцсети

Теперь разбираться с любителем истребителей будут уже правоохранительные органы.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай. Ранее в интернете геймер раскрыл секретную информацию об американском истребителе F-16A. Утечка произошла на форуме фанатов онлайн-игры, где воссозданы образцы настоящей военной техники. Причем с характеристиками, приближенными к реальным.


Геймер опубликовал документацию НАТО для истребителя


Обсуждая появившийся в игре F-16A, один из пользователей, чтобы выиграть в споре, выложил засекреченные документы Пентагона. В них говорится о том, какие этот истребитель использует ракеты и как именно.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
EF-2000
F-16
Проекты
NATO
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