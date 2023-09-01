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Военное обозрение

Заявка на тысячу машин: британская армия намерена заменить внедорожник Land Rover

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Источник изображения: topwar.ru

В британской армии основными внедорожниками общего назначения являются Land Rover Defender, Land Rover Wolf, Pinzgauer и, предназначенный для фронта, HMT Extenda.

Land Rover Defender выпускался в 1983-2016 годах. Его кузов делался из алюминиевого сплава, что обеспечило долговечность и устойчивость техники к коррозии даже в самых тяжелых условиях.

Он резко критиковался за отсутствие защиты экипажа и непригодность для интенсивных конфликтов, наблюдаемых в войнах в Ираке и Афганистане. Это привело к тому, что на передовой его заменили более живучими платформами, такими как High Mobility Transporter 4×4 и 6×6 производства Supacat

- отмечается в издании

Как сообщается, Минобороны намерено полностью заменить Land Rover Defender, выдав заявку на 1,1 тысячу новых тактических машин 4х4 на сумму в $114,3 млн. Соответствующий запрос направлен оборонной промышленности. Новая машина должна быть представлена в двух варианта – LTMP Medium и LTMP Light.

LTMP Medium должен обладать грузоподъемность 600 кг. LTMP Light – не менее 270 кг; иметь минимальный дорожный просвет 180 мм при полной загрузке, развивать минимальную скорость 40 км/ч по дорогам при буксировке груза весом 450 кг.

В британском издании предполагают, что Land Rover Defender наряду с другими легкими внедорожниками мог передаваться ВСУ, что в итоге и потребовало искать им замену. Так, в ноябре 2022 года Минобороны продало на аукционе 132 Land Rover Defender и 22 Pinzgauer, которые ушли в неизвестном направлении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Компании
SC Group
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