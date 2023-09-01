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Стало известно о получении Украиной четырех систем VAMPIRE

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VAMPIRE
VAMPIRE.
Источник изображения: L3HARRIS

Bloomberg: Украина получила и уже использует 4 из 14 обещанных систем VAMPIRE

Украина в середине этого года получила четыре из 14 обещанных США систем противодействия беспилотникам VAMPIRE. ВСУ уже используют эти системы, сообщает Bloomberg.

Примечательно, что поставка этих комплексов была анонсирована еще в августе прошлого года, но контракт с компанией-производителем на сумму 40 миллионов долларов утвердили только в декабре.

Однако в Пентагоне заявили, что сейчас эти системы уже поставлены и используются Киевом.

По имеющейся информации, сейчас Украина располагает четырьмя системами. Остальные будут получены Киевом к концу года.

Vampire является небольшим комплексом, оснащенным датчиками движения и ракетами, способными поражать воздушные и наземные цели. Устанавливаются прямо на автомобили и могут управляться всего одним человеком.

Ранее посол Украины в Великобритании пожаловался, что Запад отправляет его стране большей частью устаревшее вооружение, нередко – с истекшим сроком годности.

Российские власти неоднократно заявляли, что вся техника, которую Запад поставляет Украине, становится законной целью для атак. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что поставки вооружения лишь продлевают конфликт.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
БПЛА
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