Новые «горизонты» противокорабельных ракет Х-35У. Как был уничтожен С-300ПС ВСУ под Николаевом

Новые «горизонты» противокорабельных ракет Х-35У

На предыдущей неделе ряд новостных и военно-технических изданий, а также Телеграм-каналов Рунета опубликовал на своих страницах видеоматериал, отснятый турельным оптико-электронным комплексом малозаметного разведывательного БПЛА ZALA 421-16E в районе н.п. Зелёный Гай в Николаевской области. В данном видеоматериале в высоком разрешении запечатлён эпизод поражения пункта боевого управления 5Н63С с радаром подсвета Х-диапазона 30Н6Е, а также как минимум двух пусковых установок 5П85С/Д зенитно-ракетного комплекса средней дальности С-300ПС ВСУ посредством четырёх противокорабельных ракет Х-35У, запущенных с узлов подвески двух многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

На первый взгляд, применение дозвуковых противокорабельных ракет 3М24 Х-35У против элементов ЗРК С-300ПС противника может показаться не вполне рациональным решением на фоне наличия в боекомплектах Су-34 специализированных модернизированных 2,3-маховых противорадиолокационных ракет Х-31ПД с интегральными ракетно-прямоточными двигателями 31ДПК и твердотопливными разгонными блоками 31ДТ-1. Дальность данных изделий составляет порядка 180–250 км при пуске со средних и больших высот и высотном профиле полёта в разреженных слоях стратосферы в высотном диапазоне 15–17 км.

При этом, среднетраекторная скорость в 700 м/с обеспечивает преодоление 250-километрового отрезка примерно за 357 с, в то время как летящие со скоростями 275 м/с дозвуковые ПКР Х-35У преодолевают аналогичный отрезок за 909 с, теоретически предоставляя расчёту зенитно-ракетного дивизиона в три раза более длительное временное «окно» для завязки трасс, захвата на точное автосопровождение и перехвата Х-35У. Более того, в боекомплекты Су-34 для выполнения задач подавления ПВО могут также быть интегрированы тяжёлые высокоскоростные противорадиолокационные ракеты Х-58У/УШК с аналогичной дальностью действия и многодиапазонными пассивными радиолокационными ГСН для обнаружения и захвата электромагнитного излучения Х-диапазона радаров подсвета и наведения 30Н6Е.

Тем не менее, невзирая на 3-хкратное отставание по скоростным параметрам от Х-31ПД, а также на первоначальное узкое противокорабельное назначение ранней модификации Х-35, элементная база системы наведения её крайней модификации Х-35У претерпела радикальные изменения, превратившие данную ракету во многофункциональный ударный инструмент большой дальности, адаптированный поражению практически любых типов надводных и наземных стационарных и подвижных объектов. В частности, серийные ракеты Х-35У оснащаются перспективными более высокоэнергетическими и многорежимными активно-пассивными радиолокационными головками самонаведения «Грань-К», которые (в отличие от предыдущих активных АРГС-35) получили:

— во-первых, — дополнительный пассивный радиоинтерферометрический канал для обнаружения и «захвата» на точное автосопровождение излучения надводных и наземных РЛС обнаружения и радаров подсвета ЗРК и комплексов РЭБ,

— во-вторых, — улучшенный активный радиолокационный канал на базе волноводно-щелевой антенной решетки с более мощным СВЧ-генератором и более чувствительным приёмным трактом, а также усовершенствованными алгоритмами обработки первичной радиолокационной информации.

Данные обновления активного радиолокационного канала ГСН «Грань-К» обеспечивают устойчивое обнаружение и захват не только надводных радиоконтрастных целей типа «катер корабль» на удалении от 10 до 50 км, но и наземных радиоконтрастных целей типа «ПУ 5П85С» или радар подсвета 30Н6Е на удалении порядка 7–10 км, «мост» — 40–50 км. Очевидно, что как пассивный, так и активный радиолокационные каналы могли быть задействованы для обнаружения излучения РПН 30Н6Е украинского ЗРК С-300ПС. Для поражения ПУ мог быть задействован активный радиолокационный канал наведения. Таким образом, Х-35У может функционировать как в штатном режиме противокорабельной ракеты, так и в противорадиолокационном и многоцелевом тактическом режимах.

Что ещё более важно, Х-35У оснащаются передовыми цифровыми инерциально-навигационными блоками с радиовысотомерами и модулями ГЛОНАСС-коррекции, что обеспечивает возможность поражения стационарных объектов даже в случае радиоэлектронного противодействия противника в сантиметровом X-диапазоне волн. Радиовысотомеры же обеспечивают ракетам Х-35У сверхнизковысотный профиль полёта на высотах 3–7 м над водной поверхностью и 20–50 м над земной поверхностью в режиме огибания рельефа местности. Как следствие, в ходе удара по украинскому С-300ПС, который (судя по видео) не был оснащён универсальной вышкой низковысотного обнаружения для РПН 30Н6Е2, Х-35У смогли в сверхнизковысотном режиме, прикрываясь экраном рельефа местности, подойти вплотную к 5-километровой мёртвой зоне С-300 и на дистанции около 7–10 км реализоваться режим «горка» с пикированием под углом около 60 градусов. Как следствие, на завязку трасс 4 ракет Х-35У у расчёта С-300ПС и пуск зенитных ракет 5В55Р оставалось не более 8–20 секунд, после чего Х-35У входили в «мёртвую зону» ЗРК С-300ПС.

Примерно такой спектр оперативно-тактических преимуществ обеспечивает Х-35У наличие активно-пассивной РГСН в сочетании с ИНС, радиовысотомером и ГЛОНАСС-коррекцией, чем не могут похвастаться противорадиолокационные ракеты Х-31ПД, обладающие квазибаллистической траекторией полёта. Как известно, цельнометаллические планеры этих ракет располагают ЭПР около 0,25–0,3 кв. м и могут быть захвачены на точное автосопровождение радарами подсвета 30Н6Е комплексов С-300ПС на удалении около 80 км, а перехват может быть осуществлён на удалении до 55 км. Так, данные из открытых источников свидетельствуют о частых перехватах противорадиолокационных ракет Х-31ПД зенитными ракетами 5В55Р украинских С-300ПС, в то время как низковысотные Х-35У — цели куда более сложные, что подтвердилось в ходе удара по зданию ГУР «незалежной» в Киеве.

Евгений Даманцев