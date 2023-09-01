Чем Россия собирается побеждать артиллерию НАТО

САУ «Коалиция-СВ» – секрет контрбатарейного господства России

С момента начала поставок в строевые части ствольной артиллерии ВСУ современных длинноствольных 155-мм самоходных артиллерийских установок западного производства с длиной канала ствола 52 калибра (L52), к которым относятся французские САУ CEASAR, польские «Krab», британские AS-90D «Braveheart», немецкие PzH-2000, шведские FH77BW «Archer», а также украинские 2С22 «Богдана», особую остроту обрела проблема недостаточного контрбатарейного потенциала 152-мм гаубиц «Мста-Б» и «Гиацинт-Б», а также их самоходных версий.

Эта проблема обусловлена несколькими тактико-техническими факторами. Во-первых, это оснащение САУ линейки «Мста-С/СМ» и «Гиацинт-С» штатными орудиями 2А64/65 и 2А37 длиной 47 калибров с ограниченной дульной энергией. Так, орудие 2А64/65 САУ «Мста-С» способно вести огонь обычными ОФС (осколочно-фугасными снарядами) ЗОФ45 на дистанцию 24,7 км, активно-реактивными снарядами с донными газогенераторами ЗОФ61 — до 29 км и снарядами «Краснополь-М2» — до 25 км. Орудие 2А37 самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» демонстрирует заметно более высокие баллистические характеристики: дальность ведения огня штатным снарядом ЗОФ59 достигает 30,5 км, активно-реактивными ЗОФ30 — 33,1 км и «Краснополь-М2» 25+ км. В то же время интенсивность поставок в артиллерийские строевые части Ракетных войск и артиллерии (РВиА) России новейшей модификации 152-мм управляемых снарядов «Краснополь-Д» с дополнительными донными газогенераторами и бесплатформенными инерциально-навигационными блоками (обеспечивающими самоходным орудиям «Мста-С/СМ» и «Гиацинт-С» дальность ведения высокоточного огня 43 и 47 км соответственно) имеет весьма низкие темпы. На этом фоне все вышеперечисленные западные 155-мм самоходные гаубицы высокой баллистики L52 способны вести огонь штатными осколочно-фугасными снарядами на дистанцию 35 — 40 км, активно-реактивными HE ERFB RA/BB или V–LAP на дистанцию 50 — 56 км и управляемыми активно-реактивными снарядами «Экскалибур» — на дистанцию 60 км. Получается весьма неутешительное соотношение, которое до теперешнего момента компенсируется применением БПЛА-камикадзе «Ланцет-3 М», успешно уничтожающих удалённые от линии боевого соприкосновения на 35 — 55 км гаубицы ВСУ по целеуказанию дронов оптико-электронной разведки «Орлан-10» и ZALA 421-16E.

Однако было бы крайне наивным и в дальнейшем возлагать все контрбатарейные задачи исключительно на операторов «Ланцетов», ведь в зависимости от оперативно-тактической ситуации в перечень их целей могут входить и десятки не менее приоритетных целей (от танков «Leopard-2A6», M1A1FEP и тяжёлых БМП M2A2 ODS «Bradley» до дивизионных многофункциональных РЛС TRML-4D зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM и станций радиотехнической разведки противника). Получается, что вопрос необходимости срочной поставки в строевые части дальнобойной высокомобильной 152-мм артиллерийской системы по-прежнему остаётся наиболее актуальным. И, по всей видимости, его решение начнётся уже в ближайшие несколько месяцев.

Уникальные параметры САУ «Коалиция-СВ» дадут фору любой 155-мм дальнобойной артиллерии западного производства в зоне СВО. Речь идёт об анонсированном несколькими днями ранее начале поставок в строевые части РВиА перспективных дальнобойных 152-мм САУ 2С35 «Коалиция-СВ». В отличие от «Мста-Б/С» и «Гиацинт-Б/С» новые самоходные артиллерийские установки получили принципиально новое 152-мм нарезное орудие 2А88 длиной 52 калибра с повышенным крешерным давлением, увеличенным ресурсом канала ствола и перспективной жидкостной системой охлаждения. Его баллистические качества обеспечивают штатным осколочно-фугасным снарядам радиус действия до 40 км, активно-реактивным типа ЗОФ30 «Баклан» — до 47 — 50 км. И, наконец, дальность полёта снарядов «Краснополь-Д» и их более совершенных аналогов может варьироваться в пределах от 60 до 65+ км.

Это полностью уравнивает контрбатарейный потенциал САУ 2С35 «Коалиция-СВ» с перспективными шведскими САУ «Archer» по радиусу огневого воздействия. Подобная дальность тандема «Коалиция-СВ» — «Краснополь-Д» достигается благодаря большей начальной скорости снаряда на дульном срезе и кинетической энергии (в сравнении с орудием 2А64 САУ «Мста-С»), а также благодаря возможности оптимизации траектории полёта «Краснополя-Д».

По иным параметрам перспективная российская САУ уверенно опережает как шведскую FH77BW «Archer», так и иные 155-мм западные орудия с длиной ствола 52 калибра. В частности, штатная скорострельность орудия составляет 11 выстрелов в минуту, максимальная (в чрезвычайном режиме) — до 16 выстрелов, что достигается благодаря применению спиртовой системы охлаждения орудия, а также оригинальной конструкции механизма заряжания и микроволновой системы СВЧ-инициирования метательных зарядов. Также система управления огнём САУ 2С35 предусматривает реализацию режима «огневого налёта», когда несколько запущенных по разным траекториям снарядов практически одновременно поражают целевой объект. Более того, орудие 2А88 обладает расширенным угломестным сектором наведения с принижением в 7 градусов и возвышением +75 градусов. Кучность боя «Коалиции-СВ» примерно в 1,5 — 2 раза выше, чем на аналогах «Мста-С/СМ» и «Гиацинт-С». Это достигается благодаря применению более совершенных люфтовыбирающих устройств на люльке, а также безлюфтовых креплений цапф орудия.

Более совершенная цифровая автоматизированная система управления огнём (АСУ) избавляет артиллерийский расчёт от необходимости осуществления длительных топопривязки и ориентирования с применением выносных оптико-механических устройств. В цифровую АСУ интегрирована радиостанция для получения целеуказания от широчайшего спектра источников радиолокационной, оптико-электронной, радиотехнической или акустико-инфракрасной разведки (от контрбатарейных РЛС «Зоопарк-1 М» и операторов БПЛА оптико-электронной/радиолокационной разведки «Иноходец-РУ» до комплексов акустико-инфракрасной разведки 1Б75 «Пенициллин» и автоматизированных комплексов управления смешанными артиллерийскими дивизионами «Планшет-М-ИР»).

Более того, в систему управления огнем самоходных орудий «Коалиция-СВ» могут быть интегрированы ПФАР/АФАР-радаров Х/Ku-диапазона, что позволяет еще более точно выстраивать начальную ветвь траектории первого снаряда и исключает необходимость в пристрелочных выстрелах, заблаговременно вскрывающих огневую позицию САУ для вражеских контрбатарейных РЛС, тем самым снижая время, а значит и эффективность контрбатарейного огня. Более того, судя по площади апертуры данных радаров, они способны функционировать в контрбатарейном режиме, точно вскрывая позиции активных миномётных расчётов и ствольной артиллерии противника калибром 120 и 155-мм на удалении 15 — 25 — 30 км, что превращает «Коалицию-СВ» в ещё более уникальный инструмент контрбатарейных «дуэлей» в зоне спецоперации.

Евгений Даманцев