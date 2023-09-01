Почему российская ядерная промышленность еще не под санкциями

Страны Запада не могут отказаться от поставок российского ядерного топлива, пишет iROZHLAS. И США, и ЕС не так-то просто заменить их. В технологии обогащения урана нет ничего секретного, но для создания новой производственной базы требуются огромные средства, которых сейчас в распоряжении нет.

Либор Дворжак

Пока мир еще не может отказаться от российского ядерного топлива. Для начала приведу один небольшой пример того, насколько некоторые государства Европы и других частей света зависимы от поставок ядерного топлива из России.

Не прошло и недели после начала российской специальной военной операции на Украине и после закрытия евросоюзного воздушного пространства для российских самолетов, как в Словакии приземлился российский транспортный Ил-76.

Для него сделали исключение, поскольку он доставил исключительно важные топливные элементы для четырех словацких ядерных реакторов советского производства. Через несколько дней тот же самолет приземлился в Венгрии, и цель его полета была аналогичной.

Не удивительно, ведь именно Словакия и Венгрия полностью зависят от поставок ядерного топлива от российского "Росатома". Для ясности добавлю, что более трети топливных элементов для своих реакторов таким образом вынуждены получать и Болгария с Чешской Республикой.

С самого начала вооруженного конфликта на Украине Европейский Союз сосредоточился на задаче избавиться от зависимости от российской нефти и газа. В результате сделать это оказалось даже проще, чем предполагалось изначально. Как выясняется теперь, намного труднее будет обойтись без российского ядерного топлива.

Обогащение урана

Но явные европейские колебания можно объяснить довольно легко: российская ядерная промышленность играет большую роль не только у нас на старом континенте, но и буквально по всему миру. России принадлежит почти половина мировых мощностей по обогащению урана, и топливные элементы она отправляет, кстати, даже в Соединенные Штаты Америки.

Там действует жесткий антироссийский санкционный режим, из которого, однако, ради такого случая приходится делать исключение. Ежегодно США платят России за ее ядерное топливо миллиарды долларов.

По мнению специалистов, достаточно легко заменить поставки российского урана импортом с других месторождений, но поиски мощностей для обогащения этого базового сырья могут продолжаться годами. Уже сегодня свою сопоставимую продукцию предлагает американская компания Westinghouse, с которой сотрудничает Чешская Республика.

Тем не менее американцам не так-то просто заменить российские поставки. В технологии обогащения урана нет ничего секретного, но для создания новой производственной базы потребуются огромные средства, которых сейчас в распоряжении нет.

Таким образом, перед Европой и миром постепенно встает проблема, о которой, по-видимому, в самом начале российской спецоперации на Украине почти никто не подумал — просто зависимость от российской нефти и российского газа была намного заметнее.