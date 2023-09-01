Войти
ИноСМИ

Почему российская ядерная промышленность еще не под санкциями

464
0
0
Контейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Лисицын

Страны Запада не могут отказаться от поставок российского ядерного топлива, пишет iROZHLAS. И США, и ЕС не так-то просто заменить их. В технологии обогащения урана нет ничего секретного, но для создания новой производственной базы требуются огромные средства, которых сейчас в распоряжении нет.

Либор Дворжак

Пока мир еще не может отказаться от российского ядерного топлива. Для начала приведу один небольшой пример того, насколько некоторые государства Европы и других частей света зависимы от поставок ядерного топлива из России.

Не прошло и недели после начала российской специальной военной операции на Украине и после закрытия евросоюзного воздушного пространства для российских самолетов, как в Словакии приземлился российский транспортный Ил-76.

Для него сделали исключение, поскольку он доставил исключительно важные топливные элементы для четырех словацких ядерных реакторов советского производства. Через несколько дней тот же самолет приземлился в Венгрии, и цель его полета была аналогичной.

Не удивительно, ведь именно Словакия и Венгрия полностью зависят от поставок ядерного топлива от российского "Росатома". Для ясности добавлю, что более трети топливных элементов для своих реакторов таким образом вынуждены получать и Болгария с Чешской Республикой.

С самого начала вооруженного конфликта на Украине Европейский Союз сосредоточился на задаче избавиться от зависимости от российской нефти и газа. В результате сделать это оказалось даже проще, чем предполагалось изначально. Как выясняется теперь, намного труднее будет обойтись без российского ядерного топлива.

Обогащение урана

Но явные европейские колебания можно объяснить довольно легко: российская ядерная промышленность играет большую роль не только у нас на старом континенте, но и буквально по всему миру. России принадлежит почти половина мировых мощностей по обогащению урана, и топливные элементы она отправляет, кстати, даже в Соединенные Штаты Америки.

Там действует жесткий антироссийский санкционный режим, из которого, однако, ради такого случая приходится делать исключение. Ежегодно США платят России за ее ядерное топливо миллиарды долларов.

По мнению специалистов, достаточно легко заменить поставки российского урана импортом с других месторождений, но поиски мощностей для обогащения этого базового сырья могут продолжаться годами. Уже сегодня свою сопоставимую продукцию предлагает американская компания Westinghouse, с которой сотрудничает Чешская Республика.

Тем не менее американцам не так-то просто заменить российские поставки. В технологии обогащения урана нет ничего секретного, но для создания новой производственной базы потребуются огромные средства, которых сейчас в распоряжении нет.

Таким образом, перед Европой и миром постепенно встает проблема, о которой, по-видимому, в самом начале российской спецоперации на Украине почти никто не подумал — просто зависимость от российской нефти и российского газа была намного заметнее.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Венгрия
Россия
Словакия
США
Украина
Чехия
Продукция
Ил-76
Компании
Росатом
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
14.03.2023
США провоцируют урановые проблемы по всему миру
20.02.2023
Почему Европа не запрещает российский атом
17.02.2023
США испугались вводить санкции против российской атомной энергетики
14.03.2022
Российский уран держит Запад на привязи
26.06.2014
Евросоюз переработает российское топливо
06.10.2010
Интервью с вице-президентом ОАО «ТВЭЛ» Василием Константиновым для издания L'usine Nouvelle
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 12:12
  • 72
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 01.09 11:58
  • 49
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 01.09 11:29
  • 54869
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.09 11:09
  • 6
Броневик "Спартак" с 57-мм пушкой уничтожит "Бредли" и повредит "Абрамс"
  • 01.09 07:58
  • 2629
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.09 01:46
  • 1
«Оборонка делает выводы из боев на Украине»: представлена РСЗО «Торнадо-Г» на базе броневика «Спартак»
  • 31.08 17:24
  • 59
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 31.08 16:45
  • 1
В ДНР и на Запорожье завершили испытания комплекса обнаружения подвижных целей
  • 31.08 16:44
  • 1
Министр обороны России проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Тульской области
  • 31.08 16:43
  • 1
Секретарь Совбеза РФ: Импортозамещение в российской оборонке идет недостаточными темпами
  • 31.08 15:44
  • 0
Людские потери огромны. Западная техника горит как спички
  • 31.08 13:44
  • 14
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 31.08 07:54
  • 27
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 30.08 19:06
  • 5
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 30.08 18:43
  • 1
В России создали беспилотный комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА