В России разработан передовой комплекс для защиты бронетехники от дронов

Комплекс «Тритон»

Одним из российских предприятий создан передовой радиоэлектронный комплекс, обеспечивающий защиту бронетехники, пикапов и квадроциклов от дронов с FPV-управлением. Новинка получила имя «Тритон» и уже успела пройти первые испытания в зоне СВО, показав отличные результаты.

«Тритон» включает в себя специальные радиоэлектронные модули подавления с антенной, которые монтируются на военную технику. Комплекс обеспечивает подавление частот управления FPV-дронами, и в базовой модификации отслеживает диапазоны 868/915/1200/2400 МГц. Очередные тесты «Тритона», назначенные на конец августа — начало сентября, будут проводиться совместно со специалистами от заводов-производителей бронетехники для определения более эффективного конструктивного расположения комплекса.

Комплекс «Тритон»

Конфигурацию модулей «Тритона», размещаемых на бронетехнике, можно изменять, а также включать дополнительные блоки для добавления новых контролируемых частот. Питание комплекса производится от бортсети техники, но возможна и работа от собственных аккумуляторов, а управление осуществляется выносным пультом.

Макс Антонов