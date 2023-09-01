Представлен беспилотник-разведчик «Сарыч-2», выполненный по схеме «летающее крыло»

Беспилотник-разведчик «Сарыч-2»

В России не стихает бум на разработку беспилотных летательных аппаратов, включая аппараты военного назначения, и теперь крымская компания с именем «Робоавиа» представил БПЛА «Сарыч-2», который выполнен по схеме «летающее крыло» и предназначен для разведывательных подразделений.

«Сарыч-2» имеет взлетную массу 15 кг при размахе крыла в 3,1 метра, способен достигать высоты 5000 метров и скорости почти 110 км/ч. Беспилотник оснащен электрическим двигателем, а полного заряда бортового аккумулятора хватит на 2,5 часа активной работы. При этом на полигоне пустой «Сарыч-2» смог продержаться в воздухе свыше 4 часов. «Сарыч-2» оснастили HD-камерой с 60-кратным зумом и тепловизором, а также бортовым компьютером, который с помощью специального ПО обрабатывает поступающие данные, определяя боевую технику на дальности до 2,5 км, отслеживая ее и передавая оператору координаты цели.

Беспилотник-разведчик «Сарыч-2»

Кроме того, новый беспилотник имеет доработанную систему защиты от действия средств РЭБ противника и может самостоятельно вернуться на свою базу при отсутствии сигналов управления. Предварительные испытания «Сарыча-2» проходили на Черноморском флоте, хотя он предназначен для обеспечения действий сухопутных подразделений. Эти тесты БПЛА успешно завершил и сейчас находится на этапе госиспытаний, а несколько аппаратов уже отправились в действующие в зоне СВО части российских войск.

Макс Антонов