ВВС США хотят создать флот автономных боевых дронов на 6 миллиардов долларов

XQ-58A Valkyrie

Сегодня на вооружении ВВС США находятся два типа истребителей 5-го поколения: F-22 (около 100) и F-35 (более 540) стоимостью $143 млн. и $75 млн. каждый соответственно. Однако в ответ на предпринятую Китаем форсированную программу развития вооружений Пентагон запросил дополнительные $6 млрд. на создание «флотилии» боевых дронов XQ-58A Valkyrie по $3 млн. каждый.

Разработчик беспилотника — компания Kratos Defense & Security Solutions. Длина дрона 9,1 м, вес 1134 кг. Он может нести до 545 кг боевой нагрузки. Valkyrie — многофункциональный дрон, однако в основном он предназначен для скрытого сопровождения и поддержки F-22 и F-35. В ходе проводившихся в августе испытаний на базе ВВС Элджин XQ-58A в течение трех часов совершал полет под управлением ИИ, после чего командование ВВС США заявило, что несмотря на это очевидное достижение, БПЛА должны находиться под контролем операторов. Как заявил представитель Пентагона в интервью NYT, «любой беспилотник ВВС спроектирован таким образом, чтобы у командиров и операторов была возможность контроля за ним на случай боевого применения».

Александр Агеев