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Техкульт

Батареи с ультрагорячим углеродом станут самым дешевым накопителем энергии

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Углеродная батарея

Стартап Antora Energy представил демонстрационный прототип инновационного накопителя энергии, основой которого является модуль из разогретого до температуры более 2000 °C массива углерода. Модуль окружен слоем изоляции, который гарантирует сохранение тепла внутри на очень длительный срок. Идея оказалась настолько удобной в реализации, что одним из инвесторов проекта стал Билл Гейтс.

Углерод может выдерживать разогрев до более 3000 °C без деформации, в твердой форме он безопасен для окружающей среды, его можно нагревать и остужать без разрушения большое количество раз. Углерод дешев, его можно получать из отходов производства, а расчетная цена хранения в нем 1 кВт⋅ч энергии в 50 раз меньше, чем у литий-ионных батарей. Высокая теплопроводность материала позволяет быстро накапливать и извлекать энергию.

Углеродная батарея

Накопитель с углеродом снабжен двумя механизмами. Первый позволяет подключить коммуникации с теплоносителем и извлекать энергию в виде тепла. Второе устройство использует фотоэлектрические панели для преобразования светового излучения в электроэнергию. Благодаря новейшим разработкам ученых из MIT, данный метод имеет КПД выше, чем у паровых турбин. Потребитель получает универсальный источник энергии, который легко адаптировать под конкретные цели. В настоящее время ведется проектирование комплексов накопителей суммарной мощностью 30-60 МВт, параллельно строится завод по производству фотоэлементов. Ожидается, что в серийное производство ультрагорячие углеродные накопители пойдут в 2025 году.

Александр Мартыненко

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