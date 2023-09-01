Как дроны ВСУ смогли долететь до Пскова и чего дальше ожидать от Киева

Полковник Ходаренок считает, что ВСУ зимой попытаются атаковать российские ТЭЦ

29 августа украинские беспилотные летательные аппараты совершили ряд ударов по объектам во многих российских регионах. Эта атака расценивается как самая масштабная за все 18 месяцев СВО. Как это стало возможным, каковы дальнейшие тенденции, что делать для предотвращения подобных инцидентов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Пролеты дронов вечером 29 августа были зафиксированы над территорией Орловской, Калужской, Брянской, Рязанской, Псковской и Московской областей. На аэродроме Кресты близ Пскова повреждения различной тяжести получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76МД 334-го военно-транспортного Берлинского Краснознаменного авиационного полка.

Откуда прилетели дроны?

Пока нет ясности, откуда могла произойти атака на аэродром Кресты, который находится в более чем 600 км от украинской границы. Иными словами, точный маршрут пролета украинских БЛА еще не установлен. В возникших дискуссиях площадки взлета дронов ВСУ ищут на территории Эстонии и Латвии, среди вариантов называется даже союзная Белоруссия.

На самом деле, скорее всего, ситуация выглядит следующим образом. Дальность полета в 600 и более километров для украинских БЛА не критична. Как ранее писала «Газета.Ru», тот же иранский БЛА Shahed 136 имеет дальность полета 1000 км, а он в качестве мотора использует клон немецкого авиадвигателя Limbach L550E. С оригинальной силовой установкой (типа той же австрийской Rotax или германской Limbach Flugmotoren) украинский беспилотный летательный аппарат полетит еще дальше. А получить сотни двигателей от этих фирм для Украины в настоящее время большой проблемы не составляет.

Системами наведения ВСУ для своих беспилотных летательных аппаратов располагает. В этих целях может использоваться либо Starlink (глобальная спутниковая система, разворачиваемая комапнией SpaceX, с 2022 года используется ВСУ для наведения БЛА), либо NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Time and Ranging, Global Positioning System). Не стоит забывать и про инерциальные системы наведения, которые используются во многих современных БЛА. То есть с координатной информацией и точностью вывода на объект у украинских дронов проблем не было.

Теперь ответим на вопрос, почему БЛА ВСУ не были обнаружены средствами радиолокационной разведки, а руководству страны впоследствии не представлена карта радиолокационной проводки этих воздушных объектов. Дело в том, что для своевременного обнаружения и последующей беспровальной проводки украинских дронов необходимо радиолокационное поле с нижней границей 60-100 метров. Вполне возможно, что на ряде участков западной границы России такового еще нет. Кроме того, не приходится сомневаться, что противнику (с помощью разведки США) известна группировка радиотехнических войск ВКС ВС РФ.

Поэтому, пользуясь провалами в радиолокационном поле и обходя позиции радиолокационных рот и батальонов, украинские ударные дроны беспрепятственно достигли окрестностей Пскова. Местные жители по пути пролета дронов могли их и не заметить, поскольку БЛА осуществляли свой полет в темное время суток, а звук от работы двигателей дронов не такой уж и громкий.

Скорее всего, именно так все было на самом деле.

Почему дроны не сбили раньше?

Есть еще одно важное обстоятельство. Как объекты радиолокационной разведки, малые БЛА характеризуются значением ЭПР (эффективной поверхностью рассеивания) порядка 0,05-0,5 кв. м. В большинстве случаев ЭПР небольших беспилотных аппаратов составляет всего 0,1 кв. м. А это очень мало для осуществления проводки радиолокационными средствами РТВ и эффективной стрельбы ЗРК по целям подобного типа.

Вполне возможно, что уже в недалеком будущем мы получим БЛА самолетного типа с ЭПР порядка 0,01 кв. м. А это значит, что имеющиеся сегодня на вооружении традиционные РЛС разведки воздушного пространства практически будут неспособны проводить эффективное обнаружение малоразмерных малоскоростных воздушных целей с указанными значениями ЭПР. Что касается РЛС ЗРК, то в подавляющем большинстве они не будут обнаруживать дроны с ЭПР порядка 0,01 кв. м и меньше.

Иными словами, традиционными методами и средствами задача борьбы с БЛА сегодня во многом не решается.

Нельзя исключать, что в дополнение к радиолокационным ротам и батальонам в ближайшее время на подступах к важнейшим объектам придется развертывать посты визуального наблюдения. Разумеется, не такие, как во время Великой Отечественной войны, где главной техникой наблюдателя были бинокль и телефонный аппарат, а на совершенно новой технологической основе.

Возникает вопрос - почему на аэродроме Кресты для борьбы с БЛА не применялись какие-либо активные средства ПВО типа зенитных ракетных комплексов или зенитных пулеметных установок (или МЗА - малокалиберной зенитной артиллерии)?

Для начала отметим, что группировка сил и средств ПВО (боевой и численный состав) на аэродроме Кресты нам не известна. Очевидцами 29 августа отмечалась стрельба из 23-мм пушек типа ЗУ-23-2. Однако, чтобы этот огонь был результативен, требуется своевременное оповещение, качественно иные прицельные приспособления, соответствующее светотехническое обеспечение (потому как не совсем понятно, как с помощью обычного оптического прицела вести огонь по воздушным целям в темное время суток).

Есть и еще одна существенная проблема - к очень хорошим пушкам (с просто прекрасными баллистическими характеристиками) разработки Грязева, Шипунова и Грабина требуются боеприпасы программируемого подрыва (причем в очень большом количестве). Применение подобных снарядов является одним из эффективных способов повышения вероятности поражения воздушной цели типа БЛА. Такие боеприпасы подрываются в заданной точке траектории, наиболее близко к цели, и поражают объект максимально возможным количеством поражающих элементов.

Подобными снарядами, к примеру, комплектуется перспективный зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-57 «Деривация-ПВО». Опять-таки, дело не столько в «Деривации» как таковой. Проблема - в количестве этих ЗАК (и им подобных), находящихся как в зоне СВО, так и на прикрытии важнейших объектов в европейской части страны.

Каких атак ВСУ ждать зимой?

Вот так в самых общих чертах выглядит в настоящее время проблематика борьбы с БЛА. Остается ответить на один из главных вопросов - как выглядят тенденции в сфере боевого применения БЛА противником?

Несомненно (просто не приходится в этом сомневаться), что масштаб подобных ударов будет только нарастать, а с наступлением зимнего периода резко увеличится количество атак украинских дронов на критически важные инфраструктурные объекты страны. В первую очередь, удары будут наноситься по электростанциям, линиям электропередач, теплотрассам, трансформаторным подстанциям, ТЭЦ и др. Обстановка может существенно усугубиться, если зима в наступающем году будет морозной.

Можно не сомневаться, что подобные планы украинской стороной уже разрабатываются. Задача - вызвать на территории европейской части страны масштабные отключения электричества, создать трудности со снабжением теплом, холодной и горячей водой, и тем самым вызвать недовольство среди самых широких слоев населения.

Поэтому к подобному развитию событий надо готовиться. Проводить учения соответствующей направленности, создавать необходимые запасы материальных средств, иметь планы действий в критических ситуациях.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок