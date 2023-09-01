Профессии Ростеха: конструктор авиационных двигателей

В Объединенной двигателестроительной корпорации трудится около 100 000 человек. Разные города, поколения, опыт, профессии соединяются в общем деле. В новом интервью рубрики «Профессии Ростеха» заместитель генерального конструктора – главный конструктор авиационных двигателей АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Бусыгин поделился историей становления карьеры, рассказал о текущих задачах, перспективах российского двигателестроения и самых важных аспектах работы.

О профессиональном пути

Почти все мальчишки в детстве мечтают стать космонавтами. Мне тоже нравилась авиация, космос, но, конечно, никакой конкретной цели еще не было. С раннего детства я любил технику – от велосипеда и мотоцикла до папиного автомобиля и дедушкиного трактора. Я делал деревянные самолеты, вертолеты, прикреплял к ним моторчики на батарейках. К окончанию школы я точно знал, что буду получать техническую специальность.

Я узнал об аэрокосмическом факультете в Пермском политехе (Пермский национальный исследовательский политехнический университет) и понял, что хочу связать свою жизнь с авиацией. Факультет и в те годы, и сейчас – один из самых престижных в вузе. Его выпускники – «золотой фонд» производства, науки, технологий – всегда будут нужны стране.

Двигателестроение – одна из самых перспективных отраслей промышленности. Продукция и технологии отрасли востребованы во всех областях машиностроения. Поэтому я решил связать свою карьеру с авиационными двигателями, выбрав соответствующую кафедру в университете.

О работе

Еще студентом я проходил практику на серийном заводе «ОДК-Пермские моторы», затем в конструкторском бюро «ОДК-Авиадвигатель». Увидел, что на предприятиях с большим вниманием относятся к людям и особенно к молодым специалистам – создают все условия для эффективной адаптации. Я захотел работать в КБ. Параллельно стажировался в ведущем конструкторском отделе по программе ПД-14, непосредственно участвовал в создании этого двигателя. Адаптироваться к работе в КБ мне помогал наставник Иван Семериков, кстати, тоже еще совсем молодой, но очень перспективный конструктор. Вскоре я и сам стал наставником для начинающих специалистов, помогал им освоиться в профессии.

Я работаю в «ОДК-Авиадвигатель» десять лет. За эти годы занимал разные должности: инженер-конструктор, заместитель начальника отдела, заместитель главного конструктора. Добиться таких результатов мне помогла эффективная молодежная политика нашего предприятия, индивидуальное профессиональное развитие, обучение. Каждый может добиться больших успехов. Главное – желание. Конечно, нужно трудиться не покладая рук, уметь взаимодействовать с коллективом. У нас все-таки командная работа.

Я начинал свою карьеру с перспективных двигателей, затем стал заниматься серийными двигателями. «Авиадвигатель» и «Пермские моторы» составляют единый научно-производственный комплекс, поэтому по совместительству я директор программы серийных авиационных двигателей на заводе. В сфере моей ответственности – весь комплекс работы по двигателям семейства ПС-90А, Д-30, Д-30Ф6.

На мой взгляд, конструктор – разносторонний специалист. Он занимается всем – и технической, и творческой, и организационной работой. Если поэтапно, то сначала конструктор должен разработать деталь, узел или двигатель. Но этого мало. Он должен быть технологом, знать металлургию, суметь организовать работу по проверкам и испытаниям изделия, чтобы его детище воплотилось «в железе», а не осталось, как говорят, на бумаге.

О задачах государственной важности

Сейчас много разных проектов: и в рамках опытно-конструкторских разработок модификаций двигателей, и в рамках серийного производства и эксплуатации.

Сегодня правительство страны поставило перед авиастроителями важнейшую задачу – развивать гражданскую авиацию России, возродить массовое производство отечественных самолетов с отечественными двигателями. Запланирован значительный рост производства для обеспечения государственного гражданского и оборонного заказов. Поэтому все мы плотно задействованы в реновации и техническом перевооружении НПК «Пермские моторы». Сейчас все зависит только от нас, нашей команды. Вклад каждого сотрудника громаден. Лично я ощущаю большую значимость этих задач и колоссальную ответственность за них.

Об атмосфере в коллективе

Первоочередная задача предприятия – создавать инновационные, конкурентоспособные продукты. Главное условие выполнения этой задачи – развивать своих сотрудников, а также привлекать новых квалифицированных специалистов и мотивировать их на долгосрочную работу в двигателестроении.

Помимо стабильной зарплаты, социальных льгот, наградной политики, обучения, для сотрудников важна атмосфера в коллективе, уважительное отношение. Эти факторы во многом зависят от руководителя: нужно обучить сотрудника, дать ему интересную работу, относиться с участием. Здоровая атмосфера в коллективе зависит и от самих работников. Взаимовыручка, доброжелательность, осознание причастности к общему делу – основа всего. Если мы все будем об этом помнить, то и производственные планы выполним, и трудиться будет комфортно.

На нашем предприятии, как и на других в контуре ОДК, действует система наставничества. Молодой специалист, пришедший на предприятие, нуждается в обучении, в наставнике. Казалось бы, начальнику проще поручить работу более опытному специалисту, а не новичку. Но тогда мы не получим новые квалифицированные кадры. Поэтому у нас действует система денежной мотивации руководителей и наставников за работу с новыми сотрудниками. Получается взаимовыгодный обмен: новый сотрудник оперативно вливается в трудовую деятельность, происходит его комфортная адаптация, а руководители и наставники получают готовых к работе квалифицированных специалистов и вознаграждение за обучение молодых.

О перспективах

Правительство поручило нам к 2030 году выйти на значительный рост объемов производства двигателей для гражданской авиации. В том числе двигателя ПС-90А для самолетов типа Ту-214, Ил-96-300, Ил-76. Этот двигатель – одно из важнейших достижений российского авиационного моторостроения. Радует, что он по-прежнему востребован, а вместе с ним оживает и самолет Ту-214, который может совершать беспосадочные перелеты на 6-7 тыс. км, например из Москвы в Хабаровск. Для России с ее огромной территорией это очень нужный самолет.

Мы работаем и над перспективными проектами. Например, над двигателем ПД-35, в котором сосредоточены новейшие технологии, колоссальный научно-технический и эксплуатационный потенциал.

Самолеты с нашими серийными двигателями надолго останутся в небе и навсегда – в истории отечественной и мировой авиации. Мы считаем, что двигатель ПС-90А на указанных самолетах гражданской и государственной авиации будет жить как минимум до 2070 года. Еще больше перспектив у новых самолетов МС-21 с двигателями ПД-14. Даже через 50-70 лет мы будем летать на двигателях, уже существующих сегодня, и на перспективных двигателях, находящихся в разработке.

Будущее также за развитием гибридных силовых установок, созданием электрического самолета и двигателя, беспроводным управлением и диагностикой.

Задачи перед нами масштабные. У нас с вами – большое будущее.

Молодым специалистам

Самое главное – ничего не бояться. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Детям своих коллег я рекомендую для обучения выбирать техническую специальность – сегодня и всегда это востребовано и перспективно. Ну, а затем приходить работать к нам, на «Пермские моторы».

Важно постоянно развиваться, практиковаться и получать опыт, это обязательно даст плоды. Видеть результат своей работы – это необыкновенная радость, восторг! Наши двигатели делают возможной работу различной техники в небе, на земле, в космосе, на воде. Мы создаем движение государственной важности. Это вызывает гордость за свое любимое дело.

И, конечно, работать. Много. Творчески. В одном направлении со всем коллективом двигателестроителей и со своей командой. Вместе у нас все получится!