Войти
Военное обозрение

«Израиль станет первой страной с лазерной защитой»: названы сроки поставок новых систем ПВО Iron Beam

495
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Израиль является одним из лидеров в области создания лазерного оружия, которое может выступать в качестве эффективного средства ПВО. Со слов главы оборонной компании Rafael, работающей в том числе в этой области, в 2024 году начнутся поставки лазерных систем в войска, отвечающие за противовоздушный периметр, который выстроен вокруг государства:

Через год Израиль станет первой страной, имеющей частичную лазерную защиту. Через два года защита может быть полной

- назвал сроки поставок глава компании Юваль Стейниц, слова которого приводит издание The Jerusalem Post.

В феврале этого года работающий в аппарате Минобороны бригадный генерал Дэнни Голд сказал, что израильские лазеры ПВО, когда они будут полностью развернуты, смогут поражать БПЛА, которые атакуют военную инфраструктуру киевского режима:

Очень сложная система лазерного оружия может сбивать мины, ракеты и беспилотники, подобные иранским БПЛА, которые они отправляют на Украину.

По всей видимости, речь идет о системе ПРО Iron Beam («Железный луч»). В марте, когда состоялись ее полевые испытания, Минобороны Израиля выделило значительные средства на форсирование разработки нового изделия. Iron Beam должен стать частью эшелонированной системы ПВО, в составе которой уже развернуты зенитные комплексы Iron Dome, David's Sling и Arrow-3.

Iron Beam, разрабатываемая Rafael с 2014 года, изначально сможет генерировать лазер мощностью 100-150 кВт, который в конечном итоге достигнет мощности в 1 МВт. В настоящее время планируется создать три варианта этой системы.

я

Источник изображения: topwar.ru

Первый – это буксируемый комплекс, расположенный в контейнере, который будет дополнять Iron Dome и бороться с минометными и артиллерийскими снарядами. Второй вариант будет установлен на колесной или гусеничной платформе (грузовик HEMTT 8×8 и БТР Eitan или БМП Namer) для развертывания в составе механизированных подразделений, играя роль мобильного средства ПВО и концентрируясь на поражении ПТУР, крылатых ракет и артснарядов. Третья модификация разместится на БПЛА среднего или тяжелого класса и займется поражением целей с большой высоты, а также уничтожением ракет на ПУ или почти сразу после запуска.

Iron Beam имеет дальность действия до 7 км и уничтожает цель за четыре секунды. Она должна работать совместно с различными радарами, используемыми Израилем. Как подсчитали разработчики, стоимость одного боекомплекта ракет комплекса Iron Dome составляет от $40 до 100 тыс. (по некоторым оценкам, даже $150 тыс.). При этом цена беспилотников противника составляет всего несколько сотен долларов. По предварительным данным, стоимость одного лазерного импульса обойдется в несколько долларов.

Всерьез о создании лазерного оружия как средства ПВО в Минобороны Израиля задумались после проведения в мае 2021 года военной операции в Секторе Газа. Ожидается, что именно вокруг этой локации будет развернута первым делом лазерная система.

За последние три года был достигнут большой прогресс, и мы вложили в это много денег. Мы определили систему лазерной защиты как имеющую множество преимуществ и нам нужно будет много инвестировать. Я рад, что она так сильно продвинулась вперед

- заявлял в январе 2023 года начштаба АОИ Авив Кохави.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Украина
Продукция
Eitan БТР
HEMTT
Железный купол
Компании
Rafael
Проекты
БПЛА
Похожие новости
31.03.2023
Эмираты производят свои беспилотники и прицениваются к чужим
04.08.2022
В США успешно испытали «Железный купол»
08.07.2022
Лучисто-игристое оружие России
11.05.2022
«Израильского «Железного купола» не хватит для неба Украины»
01.10.2021
Под железным колпаком иллюзий
05.11.2019
Космический щит Святой земли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 12:12
  • 72
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 01.09 11:58
  • 49
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 01.09 11:29
  • 54869
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.09 11:09
  • 6
Броневик "Спартак" с 57-мм пушкой уничтожит "Бредли" и повредит "Абрамс"
  • 01.09 07:58
  • 2629
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.09 01:46
  • 1
«Оборонка делает выводы из боев на Украине»: представлена РСЗО «Торнадо-Г» на базе броневика «Спартак»
  • 31.08 17:24
  • 59
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 31.08 16:45
  • 1
В ДНР и на Запорожье завершили испытания комплекса обнаружения подвижных целей
  • 31.08 16:44
  • 1
Министр обороны России проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Тульской области
  • 31.08 16:43
  • 1
Секретарь Совбеза РФ: Импортозамещение в российской оборонке идет недостаточными темпами
  • 31.08 15:44
  • 0
Людские потери огромны. Западная техника горит как спички
  • 31.08 13:44
  • 14
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 31.08 07:54
  • 27
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 30.08 19:06
  • 5
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 30.08 18:43
  • 1
В России создали беспилотный комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА