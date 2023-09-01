«Израиль станет первой страной с лазерной защитой»: названы сроки поставок новых систем ПВО Iron Beam

Источник изображения: topwar.ru

Израиль является одним из лидеров в области создания лазерного оружия, которое может выступать в качестве эффективного средства ПВО. Со слов главы оборонной компании Rafael, работающей в том числе в этой области, в 2024 году начнутся поставки лазерных систем в войска, отвечающие за противовоздушный периметр, который выстроен вокруг государства:

Через год Израиль станет первой страной, имеющей частичную лазерную защиту. Через два года защита может быть полной

- назвал сроки поставок глава компании Юваль Стейниц, слова которого приводит издание The Jerusalem Post.

В феврале этого года работающий в аппарате Минобороны бригадный генерал Дэнни Голд сказал, что израильские лазеры ПВО, когда они будут полностью развернуты, смогут поражать БПЛА, которые атакуют военную инфраструктуру киевского режима:

Очень сложная система лазерного оружия может сбивать мины, ракеты и беспилотники, подобные иранским БПЛА, которые они отправляют на Украину.

По всей видимости, речь идет о системе ПРО Iron Beam («Железный луч»). В марте, когда состоялись ее полевые испытания, Минобороны Израиля выделило значительные средства на форсирование разработки нового изделия. Iron Beam должен стать частью эшелонированной системы ПВО, в составе которой уже развернуты зенитные комплексы Iron Dome, David's Sling и Arrow-3.

Iron Beam, разрабатываемая Rafael с 2014 года, изначально сможет генерировать лазер мощностью 100-150 кВт, который в конечном итоге достигнет мощности в 1 МВт. В настоящее время планируется создать три варианта этой системы.

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Источник изображения: topwar.ru

Первый – это буксируемый комплекс, расположенный в контейнере, который будет дополнять Iron Dome и бороться с минометными и артиллерийскими снарядами. Второй вариант будет установлен на колесной или гусеничной платформе (грузовик HEMTT 8×8 и БТР Eitan или БМП Namer) для развертывания в составе механизированных подразделений, играя роль мобильного средства ПВО и концентрируясь на поражении ПТУР, крылатых ракет и артснарядов. Третья модификация разместится на БПЛА среднего или тяжелого класса и займется поражением целей с большой высоты, а также уничтожением ракет на ПУ или почти сразу после запуска.

Iron Beam имеет дальность действия до 7 км и уничтожает цель за четыре секунды. Она должна работать совместно с различными радарами, используемыми Израилем. Как подсчитали разработчики, стоимость одного боекомплекта ракет комплекса Iron Dome составляет от $40 до 100 тыс. (по некоторым оценкам, даже $150 тыс.). При этом цена беспилотников противника составляет всего несколько сотен долларов. По предварительным данным, стоимость одного лазерного импульса обойдется в несколько долларов.

Всерьез о создании лазерного оружия как средства ПВО в Минобороны Израиля задумались после проведения в мае 2021 года военной операции в Секторе Газа. Ожидается, что именно вокруг этой локации будет развернута первым делом лазерная система.

За последние три года был достигнут большой прогресс, и мы вложили в это много денег. Мы определили систему лазерной защиты как имеющую множество преимуществ и нам нужно будет много инвестировать. Я рад, что она так сильно продвинулась вперед

- заявлял в январе 2023 года начштаба АОИ Авив Кохави.