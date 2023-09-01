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Известия.ru

Зеленский заявил о необходимых Киеву 160 истребителях F-16

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Зеленский: Киеву нужно 160 F-16, чтобы не дать РФ доминировать в небе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно около 160 истребителей F-16, чтобы не дать российским пилотам доминировать в воздушном пространстве. Такую цифру украинский лидер озвучил в четверг, 31 августа, в интервью телеканалу RTP.

«Сегодня у нас есть договоренность о будущей поставке 50–60 истребителей. Почему я это говорю? Потому что в разное время у нас будет разное количество истребителей. <…> Всего нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные ВВС, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве», — заявил он.

При этом Зеленский добавил, что обещанные Западом поставки истребителей происходят «позже, чем он хотел» и что российское доминирование в небе является «абсолютным».

Истребители должны появиться в небе Украины в начале следующего года, также отметил Зеленский, признав, что вопрос сложный, поскольку требует подготовки не только пилотов, но и инженеров и другого обслуживающего персонала.

При этом также в четверг советник командования военно-воздушными силами страны Юрий Игнат заявил, что Киеву для выполнения боевых задач достаточно 60 истребителей F-16.

В этот же день газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников заявила, что Киев пытается как можно быстрее согласовать поставки истребителей F-16 на фоне возможного изменения политической ситуации в западных странах. По информации издания, заявления Зеленского на получение в будущем истребителей направлены на закрепление обязательств Запада, если провалившееся контрнаступление повлияет на настроения политиков.

Зеленский 20 августа сообщил о достижении договоренности с властями Дании о поставках F-16. Датский министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен уточнил, что будет передано 19 истребителей. Также Зеленский достиг договоренности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о поставке Киеву истребителей F-16. Украинский президент заявил, что всего Киеву будет поставлено 42 самолета.

За день до этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поставки Украине F-16 несут серьезные последствия. По его словам, появление истребителей подобного типа в руках ВСУ Россия рассматривает как угрозу безопасности в ядерной сфере. Дипломат назвал поставки F-16 безумным решением, которое принимается на фоне осознания тупика, в который Вашингтон загнал сам себя.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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