Индийский аппарат, возможно, зафиксировал сейсмоактивность на Луне

Индийская организация космических исследований опубликовала график, на котором записана реакция ILSA на движение лунохода

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. Посадочный модуль индийской миссии "Чандраян-3", возможно, впервые зафиксировал естественные толчки на Луне. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По данным индийского космического ведомства, сейсмическое оборудование посадочного модуля "Викрам", прибор ILSA, реагировал на перемещения лунохода, а 26 августа прибор отметил естественное событие - толчки, возможно, свидетельствующие о сейсмоактивности.

"Бортовой прибор для измерения сейсмической активности Луны (ILSA) на посадочном модуле "Чандраяна-3" - первый на Луне прибор на основе технологии микроэлектромеханических систем - зафиксировал перемещения лунохода и других полезных грузов. Кроме того, 26 августа 2023 года было зафиксировано событие, представляющееся естественным", - говорится в сообщении организации. "Источник этого события выясняется", - указывает ISRO.

ISRO также опубликовала график, на котором записана реакция ILSA на движение лунохода. В ведомстве ранее заявили, что основная задача ILSA - измерение вибраций почвы Луны, вызванных естественными толчками, ударами (например, метеоритов) и другими причинами.