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ТАСС

Зеленский заявил, что хочет получить от Запада 160 истребителей F-16

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен сидят в истребителе F-16 на авиабазе Скридструп в Войенсе, Дания, 20 августа 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен сидят в истребителе F-16 на авиабазе Скридструп в Войенсе, Дания, 20 августа 2023 года.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen

Президент Украины объяснил это необходимостью обеспечить противовоздушную оборону, а также контроль над черноморскими морскими перевозками

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Киеву нужно около 160 истребителей F-16.

30 августа представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что украинским военным будет достаточно 60 F-16 для выполнения боевых задач по противодействию воздушным ударам. При этом ранее власти страны заявляли, что им будет необходимо 128 F-16 для полного переоснащения своих воздушных сил с советских истребителей на западные.

"Сегодня у нас есть договоренности о 50-60 самолетах, - сказал он в интервью португальской телекомпании RTP. - Они будут поставлены не все сразу. А всего нам нужно где-то около 160 [F-16], чтобы это был мощный воздушный флот, который не давал бы России возможности доминировать в небе". Он объяснил это необходимостью обеспечить противовоздушную оборону, а также контроль над черноморскими морскими перевозками.

20 августа Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, 6 первых самолетов поступят до конца этого года. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран. 

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Страны
Дания
Нидерланды
Россия
Украина
Продукция
F-16
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