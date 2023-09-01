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Военное обозрение

На вооружении ВСУ замечена голландская БМП YPR-765 PRI

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появились кадры, на которых запечатлена БМП YPR-765 PRI, состоящая на вооружении одного из подразделений ВСУ.

Это первый случай, когда на Украине была замечена боевая машина YPR-765 в версии PRI производства голландской компании DAF. Эта модель была давно выведена из состава армии Нидерландов и поэтому в распоряжении ВСУ оказалась из частных рук

- говорится в издании Army Recognition.

YPR-765 PRI была разработана DAF на основе конструкции AIFV («бронированная БМП»), которая была создана американской корпорацией FMC. Она заменила модели AMX-VCI и YP-408 французского производства в армии Нидерландов и поступила на вооружение в 1977 году.

YPR-765 PRI (Pantser Rups Infanterie – «гусеничная бронированная машина пехоты»), замеченная на Украине, вооружена 25-мм пушкой Oerlikon KBA-B02 (снаряжается 180 снарядами, из которых 105 бронебойных и 75 ОФС; дополнительный боекомплект состоит из 140 выстрелов) и спаренным с ней бельгийским пулеметом FN MAG, установленным в башне (закрытая турель EWS). В модификации YPR-765 PRI.50 машина вооружена пулеметом M2 HB калибра .50.

Источник изображения: topwar.ru

Машина перевозит экипаж из 3 человек плюс десант из 7 бойцов (обычно транспортируют пятерых). Разница между голландским и бельгийским вариантами заключается в размещении дымовых гранатометов. На голландских моделях блок из шести ПУ установлен на верхней лобовой детали, на бельгийских они размещены на башне. Турель EWS оснащена дневным и ночным прицелом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Украина
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