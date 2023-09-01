"Чистое безумие". В США раскритиковали подход ВСУ при контрнаступлении

Экс-разведчик США Шаффер: тактика ведения контрнаступления ВСУ — чистое безумие

Тактика ведения контрнаступления ВСУ — чистое безумие. Такое мнение высказал экс-разведчик США Тони Шаффер в интервью Youtube-каналу Judge Napolitano. По его словам, они отправляют практически незащищенную пехоту против тяжелого вооружения, что изначально обречено на провал.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Почему украинское контрнаступление, изначально заявленное как весеннее, а затем ставшее летним, с таким треском провалилось?

ТОНИ ШАФФЕР: По трем причинам, каждую из которых мы сейчас вкратце затронем. Во-первых, двум хозяйкам на одной кухне не ужиться ("слишком много поваров на кухне"). У них не было единого центра, который бы отвечал за общее военное планирование, оперативное развертывание и за сами боевые операции. А в отсутствие объединенного командования результат будет так себе. Отсюда вторая причина — у командиров нет единой точки зрения. Сырский курирует Запорожье, Залужный положил глаз на Крым, но сработаться им не удалось. У Зеленского при этом не получается выступить в роли рефери и стать новым Рузвельтом, Черчиллем или Эйзенхауэром, чтобы заставить их делать то, что нужно. В этом контексте перейдем к третьему пункту — отсутствие эффективной подготовки ВСУ. Каждая страна НАТО внесла свою лепту в это дело, приняв у себя желающих пройти подготовку украинских солдат. В результате Украина получила совершенно неэффективную армию. Зачем было так делать? Колледжам, например, полезно отправлять ребят на практику в другие страны, но это не работает с формированием хорошо оснащенной группировки. Здесь важно единство, а не разнобой и, осмелюсь сказать, разнообразие. Воюет в итоге какая-то уж совсем разношерстная сила. Последнее, что хотелось бы отметить: когда над вами кто-то стоит и подсказывает, как поступать, имея при этом цели, необязательно отвечающие интересам Украины — те же Тони Блинкен и Виктория Нуланд, — хороших результатов вы не добьетесь, потому что интересы Украины не совпадают с их интересами.

В какой степени НАТО участвует в принятии решений на поле боя?

— НАТО, по сути, выступает здесь в роли поставщика сил и утверждает поступающие требования. Любая озвучиваемая украинцами просьба сначала рассматривается в НАТО, а потом отправляется дальше — в Вашингтон.

Да, я это знаю и понимаю. А есть ли там [на Украине] офицеры НАТО — необязательно американцы, — которые консультируют генералов? Или, может, распоряжения поступают прямо из Брюсселя? Какова степень участия должностных лиц НАТО непосредственно в боях?

— Мой ответ не понравится нашим слушателям. Степень их вовлеченности недостаточна. Позвольте сразу же прояснить…

То есть как это — недостаточна?

— То, как украинцы реализуют план боевых действий на оперативно-тактическом уровне, — чистое безумие. Я смотрел соответствующие видео. Разве можно посылать БМП "Брэдли" М2А2 на прорыв? Для этого существуют бронечасти. Недавно они начали, наконец, использовать танки Chieftain и Leopard 2. Наконец-то. Делать все нужно с точностью до наоборот. Я не искушен в военном деле, но понимаю, что и как работает на поле боя. Отправляя практически незащищенную пехоту против тяжелого вооружения, вы проиграете и при этом ничего не измените. Поэтому с украинской стороны мы и не видим серьезных прорывов: они не создали эффективного атакующего компонента — наш друг полковник Дуглас Макгрегор объяснит это лучше меня. Есть сильные бронетанковые соединения, предназначенные для прорыва оборонительной линию врага. Мы их разработали, они хорошо себя показали в Ираке. А вся иракская тактика основывалась на действиях Советов, на русских. Я хочу сказать, что, если бы мы указывали им, как поступать, то никогда не посоветовали бы того, чем они сейчас занимаются.

Как Зеленский набирает добровольцев: их призывают или похищают? Речь ведь о 16-летних и 60-летних.

— Да, остались только те, кто не подпадает под категорию призывного возраста. Мужчины призывного возраста у Украины закончились — все годные к службе уже на поле боя. Так что я не знаю, каким образом в стране организуют набор новых людей, но набирать будут обязательно. А ваш вопрос лучше переадресовать Зеленскому и его правительству.

Нынешний конфликт не имеет ничего общего с интересами украинского народа, включая ту ее часть, что принадлежит к русской культуре. Речь о войне между силами ЕС и Россией. Зеленскому, как мне представляется, вообще неважно, что будет с его людьми.

Как, по-вашему, ситуация будет развиваться дальше? Как долго будет продолжаться конфликт? Пока Зеленский не сбежит из страны, ВСУ не сложат оружие или стороны не зайдут в тупик? Мы знаем, что Украине не вернуть ни Донбасс, ни Крым; что весеннее наступление провалилось; что у них заканчиваются солдаты и боеприпасы. Как долго все это может продолжаться?

— Пока мы не скажем "достаточно".

Джо Байден должен это сказать?

— Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус заявил о необходимости продолжать поставлять Киеву оружие, необходимое для победы. Если прекратить поддержку, то украинцам придется справляться с русскими самостоятельно. Не подумайте, я не настроен пророссийски. Я вел холодную войну против России, против СССР. Я не являюсь ее фанатом, но стараюсь мыслить реалистично. На данный момент стремления Виктории Нуланд и администрации Байдена не соответствуют реальной ситуации, с которой украинцы сталкиваются на поле боя. И их дальнейшее финансирование на прежнем уровне лишь усугубит страдания украинского народа, лишив его всякой надежды на благоприятный исход.