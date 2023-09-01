МО РФ сообщило о попытке Украины дискредитировать ВС России при ротации миссии МАГАТЭ

По данным ведомства, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Украинская сторона попыталась дискредитировать Вооруженные силы Российской Федерации при очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Несмотря на провокацию, военнослужащие РФ обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии МАГАТЭ, сообщили в Минобороны РФ.

"Во время перехода украинской стороной была предпринята попытка дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, как гаранта безопасности проведения ротации, путем применения на пути маршрута движения инспекторов средств, имитирующих взрывы боеприпасов", - говорится в сообщении. Там отмечается, что российские военнослужащие обеспечили безопасную доставку миссии МАГАТЭ на станцию.

Как пояснили в военном ведомстве, для обеспечения безопасной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ в радиусе 1 км от назначенного места перехода наблюдателей - разрушенного моста у населенного пункта Васильевка - был объявлен режим прекращения огня. Вооруженные силы РФ неукоснительно его соблюдали.

В составе миссии пять инспекторов, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.