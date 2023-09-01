В Европе испугались нового "троянского коня" России

Европейский эксперт назвала Сербию "троянским конем" России

Сербия окажется "троянским конем" России в ЕС, сообщает CNN. После начала СВО на Украине Запад стал активнее переманивать Белград на свою сторону, чтобы он дистанцировался от Москвы. Этот подход чреват "импортом российского влияния" в Европу, отметили эксперты.

С февраля прошлого года Соединенные Штаты и Европейский cоюз ускорили поворот в сторону Сербии. Вместо того чтобы жонглировать противоречивыми требованиями в неспокойном балканском регионе, США и ЕС сосредоточил большую часть своих усилий на том, чтобы привести Сербию в лоно Запада, подальше от России, и склонить страну к поддержке Украины.

Традиционно являющийся одним из ближайших союзников Москвы в Европе, Белград уже давно пытается провести грань между своими историческими связями с Россией и потенциальной более тесной интеграцией с Евросоюзом. Западные дипломаты стремились вывести президента Сербии Александра Вучича с орбиты его российского коллеги, президента Владимира Путина, обещая ускоренный путь к членству в ЕС и одновременно угрожая изоляцией в случае неповиновения.

Однако спустя полтора года некоторые наблюдатели говорят, что нынешний подход, основанный на использовании пряника без кнута, не поможет Западу достичь его целей.

Сербия отказалась поддержать санкции против России. При этом она с меньшим рвением отстаивает свои собственные интересы в регионе, разжигая конфликты за рубежом, чтобы отвлечься от недовольства внутри страны, будучи уверенной в том, что на Западе ее не упрекнут.

Последствия этого наиболее остро ощущались в Косово, которое добилось независимости от Сербии в 2008 году, после кровавых балканских войн 1990-х годов. Но Белград – и многие этнические сербы на севере Косово – по-прежнему отказываются признавать его суверенитет, что обостряет отношения между соседями.

CNN побеседовал с несколькими экспертами, а также с местными жителями Сербии и Северной части Косова, которые возмущены попытками США и ЕС склонить Сербию к вступлению в евроатлантическое сообщество и считают, что дальнейшее проведение этой политики рискует оттолкнуть демократических союзников и усилить проблемы безопасности в регионе.

"Русский троянский конь"

Западные правительства уже давно рассматривают Сербию как незаменимый голос Балкан, иногда в ущерб более периферийным игрокам, утверждают некоторые наблюдатели.

"Они считают, что Сербия – это балканское государство, как они его понимают. Сербия – это то государство, которое, если вы сможете привлечь на свою сторону – что бы это ни значило – все будет проще", – заявил Ясмин Муянович, политолог, специализирующийся на политике юго-восточной Европы.

Муянович обратил внимание, что Вашингтон пытался увести Вучича и его "Сербскую прогрессивную партию" (СПП) "с холода", но после начала конфликта на Украине эти попытки "стали особенно наглыми" и не достигли целей Соединенных Штатов.

"Они, похоже, считают, что приближают Сербию к ЕС, к НАТО, к Западу и отдаляют от России… Но я бы не сказала, что это находит отражение на местах", – отметила Алисия Кернс, британский законодатель и председатель парламентского специального комитета по иностранным делам.

Вучич уже давно поддерживает теплые отношения со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Выступая после заседания Совета национальной безопасности в феврале, Вучич обосновал свое решение не вводить ограничения в отношении Москвы тем, что она была "единственной страной, которая не ввела санкции против нас в 1990-е годы".

"Они поддержали нашу территориальную целостность в Организации Объединенных Наций", – добавил он, имея в виду отказ России признать независимость Косово. Сербия потеряла контроль над Косово после бомбардировок НАТО в 1999 году.

Несмотря на поддерживаемые ЕС усилия по энергетическому переходу, Сербия по-прежнему сильно зависит от России, поскольку она продала контрольный пакет акций своей нефтяной компании российскому гиганту "Газпром".

В результате, несмотря на явные надежды Сербии на вступление в ЕС, Вучич продолжает балансировать между Москвой и Западом. Хотя он проголосовал за резолюции ООН, осуждающие действия России на Украине, лидер Сербии не проявил большого желания присоединиться к западным санкциям.

В апреле правительство Сербии опровергло сообщения о продаже оружия и боеприпасов Украине после того, как появился документ из Пентагона, утверждающий обратное. Сербия тогда заявила, что придерживается политики нейтралитета, хотя некоторые западные чиновники восприняли эти сообщения как доказательство того, что их подход работает.

Несколько аналитиков заявили CNN, что Сербии пришлось сделать очень мало, чтобы заслужить похвалу американских и европейских официальных лиц и что на самом деле Вучич оставил за собой шлейф невыполненных обещаний.

«Когда в 2020 году его [Вучича] переизбирали, нам все говорили: „Подождите до выборов и вы увидите, что он станет станет крайне прозападным политиком“. Но этого не произошло», — заявила Кернс.

Она продолжила: «Нам говорили, что он присоединится к санкциям и покажет, что он действительно на нашей стороне. И этого не случилось. Нам говорили, что он не будет сближаться с Россией. В сентябре он подписал с Путиным соглашение о безопасности. Раз за разом он смеется в лицо Западу. И когда я спрашиваю западных чиновников: „Почему вы позволяете Вучичу играть с вами?“, они отвечают, что он — лучший вариант».

Министр иностранных дел Сербии заявил тогда, что в соглашении с Россией изложены планы консультаций по ряду мероприятий, но не включены вопросы политики безопасности, сообщает Reuters.

Кернс была одним из немногих западных деятелей, публично критиковавших Сербию. Но за это пришлось платить. Вучич пригрозил, что "если правительство Великобритании не желает реагировать" на ее критику в адрес Белграда, то "мы будем вынуждены отреагировать".

В связи с этими событиями, некоторые сомневаются в жизнеспособности всего проекта интеграции Сербии в Евросоюз при ее нынешнем правительстве.

"Предполагая, что мы каким-то чудесным образом примем Сербию в ЕС, с таким правительством вы практически введете в ЕС еще одного российского троянского коня, как вы это сделали в лице [премьер-министра Венгрии] Орбана", – заявила Майда Руге, эксперт по Балканам Европейского совета по международным отношениям.

Она добавила: "Да, вы можете повлиять на расширение, но вы определенно не собираетесь нейтрализовать российское влияние в регионе – вы просто импортируете его в ЕС".

Посол Сербии в США отрицает, что поддержка Белграда со стороны Запада усиливает напряженность на Балканах. "По правде говоря, поддержка Сербии со стороны США и Европы основана на том факте, что эти дипломаты признают, что Сербия сегодня играет важную роль в обеспечении стабильности на Балканах", – сказал Марко Джурич.

"Сербия полностью привержена тому, чтобы стать членом Европейского союза. Она проголосовала за резолюцию Организации Объединенных Наций, осуждающую действия России на Украине, поддержала ее территориальную целостность и суверенитет, и неоднократно направляла различные виды помощи", – отметил он.

Косово и верховенство закона

Последствия снисходительного подхода США и ЕС к Белграду наиболее остро ощущаются в Косово, которое зависело от поддержки Запада с момента провозглашения своей независимости. Хотя более ста стран признают его суверенитет, Сербия этого не делает, считая Косово своим регионом. Попытки нормализовать отношения между двумя странами – под контролем Америки и Европы – были довольно жестокими.

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косово обострилась после майских выборов. Обычно они проходят тихо: около 90% населения в этих муниципалитетах составляют этнические сербы, и поэтому при обычных обстоятельствах они избирают этнических сербов своими мэрами.

Но это были не обычные обстоятельства. В ноябре мэры четырех муниципалитетов из партии "Сербский список" подали в отставку. Вслед за ними свои посты покинули полицейские, административный персонал и судьи.

Их отставка привела к новым выборам, которые должны были состояться в декабре. "Сербский список" заявил, что не будет участвовать в выборах после того, как граждане их бойкотировали, при полной поддержке Вучича. Но, учитывая напряженность, Косово согласилось отложить выборы до апреля – решение, которое высоко оценили Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия и Италия.

Поскольку косовские сербы не участвовали в выборах, кандидаты из числа этнических албанцев одержали бесспорную победу. В избирательной комиссии заявили, что в четырех муниципалитетах проголосовало всего около 1 500 человек – явка всего 3,5%. Некоторые мэры были избраны едва ли более чем ста голосами.

Но хотя выборы ни в коем случае не были репрезентативными, для премьер-министра Косово Альбина Курти этот вопрос стал примером верховенства закона.

"У нас есть четыре мэра с низкой легитимностью. Но, тем не менее, ни у кого нет более законно власти, чем у них. У нас должно быть верховенство закона. Мы демократическая республика", – заявил Курти CNN в мае.

Однако позиция премьер-министра Косово подверглась критике как жесткая и бескомпромиссная. Союзники обвинили его в том, что он ворвался в мэрию 26 мая, когда многие были окружены протестующими, вопреки четким инструкциям.

"США сказали Курти – и в этом его вина – немедленно деэскалировать ситуацию. Но он их проигнорировал", – заявил Эдвард Джозеф, преподаватель внешней политики в Университете Джонса Хопкинса, проработавший дюжину лет на Балканах, в том числе в НАТО.

Представитель правительства Приштины сообщил CNN, что они не хотят "сдавать" протестующим правительственные здания. "Мэры вошли в свои кабинеты… Сербия призвала сербов бойкотировать выборы. Теперь они хотят, чтобы никто не входил в эти здания. Но тогда возникает вопрос: если мэры не должны входить в здания, то кто должен?" – подчеркнул Джозеф.

Но хотя Курти, возможно, предпринял нескоординированные действия, ответ был неизбежным. Жесткие столкновения произошли не в тот день, когда мэры вошли в свои офисы, а три дня спустя, в городе Звечан, когда мэра даже не было в здании.

Столкновения были крайне жестокими. Десятки миротворцев НАТО получили ранения в результате нападения этнических сербов. Некоторые из них были серьезными: трое венгерских солдат были застрелены, одному ампутировали ногу.

Курти сказал CNN, что это были не мирные протестующие, а "толпа экстремистов", которым платит и приказывает Белград.

Другие согласны с Курти. Кернс рассказала CNN, что британские военнослужащие в составе KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово — Прим. ИноСМИ.) "слышали, что людей закидывали гранатами, если они отказывались поддержать сербское ополчение". Британские военные также сообщили ей, что они обнаружили "тайники с оружием, спрятанные сербскими ополченцами в церквях и машинах скорой помощи на севере Косово", хотя KFOR не нашли никаких тому доказательств.

Несмотря на это, большая часть дипломатического ответа была сосредоточена на действиях Курти, за которые Косово заплатило высокую цену. Косово было отстранено от совместных военных учений с США, исключено из европейских инфраструктурных проектов и подвергнуто санкциям, которые, по словам Косовского бизнес-альянса, могут обойтись стране в 500 миллионов евро (550 миллионов долларов).

Кернс раскритиковала несбалансированную реакцию Запада, заявив, что он игнорирует истинную причину проблем. "Началом кризиса стало иностранное вмешательство правительства Сербии во внутренние дела Косово, когда они сказали косовским сербам не голосовать на местных выборах. Это иностранное вмешательство", – отметила она.

Курти пытался провозгласить суверенитет Косово вопреки двойному давлению, на что, по словам Муянович, США и ЕС ответили: "Нет. Это неуместно в данных обстоятельствах".

"Зеленский на Балканах"

Учитывая зависимость Косово от поддержки Запада, некоторые опасаются, что непримиримость Курти расстраивает его союзников и ослабляет его частично признанное международным сообществом государство. Некоторые призывают к полной смене политического курса.

"Он пытается быть Зеленским на Балканах. Курти прикрывается верховенством закона. Он хочет быть Зеленским среди албанцев", – заявил CNN Шчиприм Арифи, председатель сербского муниципалитета Прешево.

Прешевская долина в Сербии – другая сторона северной части Косово. Северное Косово населено преимущественно этническими сербами, в то время как в Прешевской долине абсолютное большинство этнических албанцев.

По словам Арифи, лучший способ улучшить ситуацию – это сделать то, что требуют западные союзники: работать над созданием "Сообщества сербских муниципалитетов" на севере Косово.

Курти обвиняют в препятствовании созданию самоуправляющихся сербских муниципалитетов, как это предусмотрено Брюссельским соглашением 2013 года, направленным на нормализацию отношений между балканскими соседями. Согласно договоренностьи, Сербия может создать "Сообщество сербских муниципалитетов" на севере Косово, которое будет действовать в соответствии с правовой системой Косово, при этом косовская полиция останется единственным правоохранительным органом.

Десять лет спустя эти муниципалитеты так и не были созданы, что привело к непрекращающимся спорам о степени автономии косовских сербов.

Но есть сомнения относительно того, сможет ли это решение, которое сейчас настойчиво продвигают США и ЕС, ослабить напряженность.

«Поверьте мне, это будет не лучшее решение. Может быть, в первые пару месяцев наступит облегчение и кто-нибудь скажет: „Ой, смотри, у нас наконец-то что-то есть“», — заявил CNN Душан, серб, живущий в муниципалитете Лепосавич.

Но будущее не оправдает нынешних ожиданий. "Наша жизнь не улучшится, а ухудшится, поскольку жителям придется тратиться на услуги и платить налоги, которые в настоящее время покрываются правительством Косово", – заявил он. CNN не раскрывает настоящее имя Душана, так как он опасается, что его комментарии могут повлиять на его средства к существованию.

Есть также опасения, что "Сообщество сербских муниципалитетов" может спровоцировать усиление геополитической напряженности.

"Мы не знаем, какими будут эти муниципалитеты. Будут ли они сами нести ответственность за воду, электричество и налоги? Или это будет новая Республика Сербская? Я не думаю, что кто-то хочет еще одну такую", – отметила Кернс.

Республика Сербская – одно из двух образований, входящих в состав Боснии и Герцеговины – провозгласила независимость в 1992 году и была официально признана в соответствии с Дейтонским соглашением 1995 года. В последние месяцы ее пророссийский президент Милорад Додик пытался подготовить почву для отделения от Боснии и Герцеговины.

В июне законодатели Республики Сербской проголосовали за приостановку действия решений Конституционного суда Боснии и Герцеговины, что эксперты назвали "законным отделением" и серьезным нарушением Дейтонского соглашения. Соединенные Штаты осудили этот шаг, заявив, что он угрожает суверенитету Боснии и Герцеговины.

"Люди в Приштине и Курти ясно дали понять, что видят в автономных муниципалитетах новую Республику Сербскую. И они не видят в этой модели решения проблемы Косово. Они видят новую версию, новый виток кризиса для Косово и, в конечном итоге, для региона в целом", – сказал Муянович.

Посол Сербии в Вашингтоне Марко Джурич настаивает на том, что Белград привержен мирным отношениям с Косово. "Сербия также активно работает над деэскалацией напряженности в отношениях с Косово, часто вместе с США и ЕС, и привержена обеспечению мира в Юго-Восточной Европе", – сказал он.

Не тот конь?

На протяжении последних месяцев напряженности США и ЕС постоянно подтверждали свою приверженность делу привлечения Александра Вучича на свою сторону. Но Сербия действовала все более решительно, демонстрируя то, что Кернс назвала "провалом политики сдерживания".

Один позорный эпизод случился в марте в Охриде (Северная Македония), когда после нескольких месяцев переговоров при посредничестве США и ЕС Сербия и Косово наконец приняли двустороннее соглашение, направленное на нормализацию отношений между двумя странами. Но, хотя это было объявлено прорывом, Вучич вышел из переговоров, не подписав документ и заявив в своем телеобращении, что не смог этого сделать: "У меня мучительная боль в правой руке… ожидается, что эта боль будет продолжаться еще четыре года".

Другой случай произошел, когда сербские власти задержали трех косовских полицейских, которые, по их утверждению, находились "глубоко на территории центральной Сербии" и готовились совершить "террористический акт". Но Косово настаивало на том, что полицейские были "похищены" на территории страны и что Сербия совершила "акт агрессии".

США и ЕС не спешили реагировать на этот инцидент. KFOR опубликовал заявление через 48 часов после того, как полицейские были объявлены пропавшими без вести. Три дня спустя Америка заявила, что аресты были произведены по ложным обвинениям.

Джозеф сказал CNN, что в сербскую версию событий трудно поверить. По его словам, формулировка Вашингтона говорит о том, что американские чиновники тоже в это не поверили. "Если США действительно не были уверены, находятся ли косовские полицейские в Сербии, то зачем использовать такой категоричный термин [как "ложный"], который предопределяет компетенцию и решение сербского суда?" – отметил он.

И все же Сербия не понесла никакого наказания. Полицейских освободили две недели спустя, благодаря посредничеству премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а не Запада.

Джозеф отметил, что подход "не видеть ничего плохого в Вучие", возможно, начинает давать трещину.

"Вопрос здесь в следующем: кто в администрации Байдена продолжает верить, что Вучич является их партнером?" – поинтересовался он, указав на введение санкций против Александра Вулина, директора Агентства безопасности и информации Сербии, как на свидетельство того, что администрация Байдена "больше не находится в плену страха и иллюзий относительно Вучича".

Однако неясно, приведет ли это к изменению западной политики.

Тем временем Вучич повысил ставки. Он приостановил экспорт вооружений из страны на 30 дней, заявив, что "все должно быть подготовлено на случай агрессии против Сербии".

«По сути, он говорит: „Мы собираемся вступить в конфликт, мы должны приостановить экспорт вооружений прямо сейчас, потому что онои нам нужно для защиты нашей национальной безопасности“. Он буквально угрожает войной. Он никогда раньше не был таким прямолинейным», — сказал Руге из ECFR.

Послание президента было подхвачено некоторыми сербскими гражданами. Болельщики сербской "Црвены Звезды" во время товарищеского матча с "Фиорентиной", который прошел в Белграде, вывесили баннер с надписью "Когда армия вернется в Косово?" По данным местных СМИ, Вучич присутствовал на матче.

«Понятно, кто продолжает хулиганить на Балканах. Время покажет, что эти „инвестиции“ в умиротворение Сербии окажутся напрасными», — сказала CNN Мелиза Харадинай-Стубла, бывший министр иностранных дел Косово.

Автор: Кристиан Эдвардс (Christian Edwards)