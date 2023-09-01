Турция заявила о намерении продолжать играть посредническую роль между РФ и Украиной

Глава турецкого МИД Хакан Фидан отметил, что Анкара считает возможным урегулирование конфликта только с помощью средств дипломатии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Турция продолжит прилагать усилия для урегулирования украинского конфликта, считая, что сделать это возможно только средствами дипломатии. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы исходим из того, что у войны не может быть победителей. Мы не отказывались от усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине и намерены продолжить посреднические усилия в этом направлении", - сказал Фидан.

"Мы хотим установления в окружающем нас регионе стабильного мира, я подтвердил на встрече [с Лавровым], что мы сделаем для этого все от нас зависящее", - отметил глава турецкого МИД.

Урегулирование украинского конфликта и посредничество в этом вопросе Турции, как ожидается, станет одним из основных вопросов повестки предстоящей в ближайшие дни встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Турецкий лидер ранее неоднократно заявлял, что в Анкаре выступают за возобновление переговоров между Москвой и Киевом в стамбульском формате, которые состоялись в марте 2022 года, но достигнутые на них договоренности были сорваны по вине украинской стороны. Эрдоган также говорил, что готов предоставить территорию своей страны в качестве площадки для переговоров между президентами России и Украины.