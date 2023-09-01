Украинская компания заявила о полном возобновлении производства миномётов для ВСУ

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На фоне непрекращающихся поставок вооружения США и их партнерами, Украина судя по всему развивает и собственный ВПК.

По крайней мере, украинские СМИ сообщают о полном возобновлении работы компании, отвечающей за производство минометов разных калибров. Речь идет о предприятии «Украинская бронетехника», которое лишилось части своих производственных мощностей, находящихся на Донбассе, в ходе освобождения территорий ЛНР и ДНР российскими военными.

Теперь сообщается, что компания полностью возобновила производство минометов калибров 60, 82 и 120 мм. С начала 2023 года «Украинская бронетехника» якобы уже поставила в войска порядка 600 единиц вышеупомянутого вооружения.

В данном случае, не совсем понятно, почему восстановленные мощности, о которых во всеуслышание заявляют на Украине, еще не стали целью для наших ракет. Впрочем, они могут находиться и за пределами территории нашей «западной соседки».

Стоит добавить, что помимо минометов, на Украине набирает обороты и производство БПЛА, включая дальнобойные дроны-камикадзе «Бобер», по некоторым данным, способные преодолевать расстояния до 1000 км.

Последние, по мнению большинства экспертов, производятся украинским ВПК не без помощи Запада, который передал технологии и поставляет комплектующие для этих БПЛА, что, собственно, не делает их менее опасными.

В последнее время ВСУ практически ежедневно наносят террористические атаки вглубь территории РФ, включая столицу нашей страны. При этом многие из них осуществляются именно с применением вышеупомянутого дрона.