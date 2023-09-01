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Военное обозрение

Секретарь СНБО Украины опубликовал кадры испытания нового оружия якобы украинского производства

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Источник изображения: topwar.ru

Киевские власти продолжают «хвастаться» стремительным развитием своего ВПК. Буквально недавно украинские СМИ растиражировали новость о полном восстановлении крупного предприятия по выпуску минометов разных калибров для ВСУ.

Теперь о новом вооружении заявляет секретарь СНБО Алексей Данилов. Чиновник выложил у себя в соцсети кадры пуска неизвестной ракеты.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

О каком боеприпасе идет речь, как и о его технических характеристиках, Данилов рассказывать не стал. Зато в свойственной для себя манере «выдал» пропагандистский лозунг.

Севастополь ждёт, Камчатка ждёт, Кронштадт ждёт…

- написал чиновник, обыгрывая текст известной песни.

Что характерно, кадры испытаний сделаны в ночное время, поэтому невозможно опознать ни пусковую установку, не сам боеприпас. Вполне вероятно, что это поставленное Западом оружие.

В то же время ранее ряд украинских ТГ-каналов публиковал информацию о якобы намерении Киева провести модернизацию своих крылатых противокорабельных ракет «Нептун», увеличив их дальность и усилив боевую часть.

Напомним, что данная ракета была создана на основе советской Х-35 и может применяться с наземных пусковых установок. Таким образом, есть вероятность и того, что именно пуск «Нептуна» был запечатлен на кадрах, выложенных Даниловым.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Х-35
Компании
Кронштадт
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