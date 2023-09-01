Политолог призвал не ждать ничего хорошего от нового главы МО Великобритании

Политолог Светов: ждать от нового министра обороны Англии хорошего не приходится

России не стоит ждать ничего хорошего от назначения экс-министра энергетики Гранта Шеппса на пост главы минобороны Великобритании. Об этом 31 августа сообщил «Известиям» политолог Юрий Светов.

«Ждать от него ничего хорошего нам не приходится. Вообще, это такой достаточно типичный для Великобритании карьерный чиновник, который готов на любой должности работать», — считает Светов.

Он отметил, что с момента своего избрания в 2005 году в парламент Шеппс был младшим министром. В общей сложности за четыре года он поменял пять министерских должностей по подсчетам политолога.

«Он готов быть кем угодно — министром транспорта, министром энергетики, министром углеродной нейтральности. Теперь, значит, вот он, министр обороны будет. Он в этом же промежутке [времени] пытался претендовать на пост премьер-министра, но безуспешно: этого у него не получилось. Но говорят, что он такой верный соратник нынешнего премьер-министра [Риши] Сунака», — заявил Светов.

Светов считает, что пост министра обороны станет ступенькой для последующих претензий на пост премьер-министра. Он заявил, что в биографии Шеппса есть места, связанные с «фокусами» — совмещением политической деятельности с бизнесом.

По мнению Светова, что касается Украины, Шеппс будет продолжать линию экс-министра обороны Бена Уоллеса. Он отметил, что Шеппс продемонстрировал солидарность с Украиной, поселив у себя в доме семь беженцев из этой страны.

«[Президент Украины] Владимир Зеленский накануне назначения объявил о том, что вроде бы с английской военно-промышленной компанией достигнута договоренность, что на Украине будет производство английской военной техники, и этот Шеппс, конечно, эту позицию будет отстаивать и продолжать, невзирая на то, что Россия не раз предупреждала, что те, кто собирается строить на Украине военные предприятия, должны учитывать все риски по разгрому», — отмечает Светов.

В заключение Светов выразил надежду на то, что Шеппс вряд ли станет премьер-министром Англии в будущем.

Ранее в этот день на пост главы минобороны Великобритании назначили экс-министра энергетики Гранта Шеппса. На этот пост также претендовали замглавы МВД Том Тугендхат, замглавы МИД Энн-Мари Тревельян и лидер палаты общин Пенни Мордонт.

В этот же день экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил об уходе со своего поста. Премьер-министр Риши Сунак, принимая его отставку, отметил, что делает это «с благодарностью и уважением». Уоллес в свою очередь пообещал премьеру и правительству постоянную поддержку.

Уоллес еще 15 июля подтвердил в интервью газете The Times, что покинет пост этой осенью и уйдет из политики. Доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в разговоре с «Известиями» 17 июля предположил, что возможные причины ухода Уоллеса с поста министра обороны Великобритании связаны с плановыми ротациями в британском истеблишменте. Он считает, что Уоллес не сработался с новым премьер-министром Сунаком или ему предложили менее ответственную, но не менее почетную должность.