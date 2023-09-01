На "министерской" неделе ГА ООН планируют провести заседание Совбеза по Украине

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 19 по 25 сентября

ООН, 31 августа. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН по Украине планируется провести во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Об этом заявила журналистам постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Как я понимаю, во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН Албания (председатель СБ ООН в сентябре - прим. ТАСС) проведет заседание по Украине", - сказала она.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 19 по 25 сентября.