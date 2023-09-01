Новейшая подводная лодка "Можайск" совершила первые погружения на Балтике в ходе испытаний

Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-608 "Можайск" (заводской номер 01618) проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 23.08.2023.

Погружения подлодки обеспечивали морская авиация, боевые корабли и спасательное судно СС-750, сообщила пресс-служба Балтфлота

КАЛИНИНГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Экипаж подводной лодки "Можайск", проходящей заводские ходовые испытания в морских полигонах Балтийского флота, отработал первые погружения субмарины на глубину, сообщила пресс-служба флота.

"В ходе первых погружений на глубину 50 м экипаж новой дизель-электрической подводной лодки "Можайск" проверил работу всех систем и механизмов субмарины, отработал алгоритм действий при управлении кораблем на морских глубинах и при различных способах всплытия на поверхность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погружения подводной лодки в рамках ходовых испытаний обеспечивали морская авиация, боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтийского флота.

"Можайск" - многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", одиннадцатая в серии. Проект разработан Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Субмарина предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.