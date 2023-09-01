Войти
ТАСС

Новейшая подводная лодка "Можайск" совершила первые погружения на Балтике в ходе испытаний

460
0
+1
Можайск
Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-608 "Можайск" (заводской номер 01618) проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 23.08.2023.
Источник изображения: Алексей Акентьев

Погружения подлодки обеспечивали морская авиация, боевые корабли и спасательное судно СС-750, сообщила пресс-служба Балтфлота

КАЛИНИНГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Экипаж подводной лодки "Можайск", проходящей заводские ходовые испытания в морских полигонах Балтийского флота, отработал первые погружения субмарины на глубину, сообщила пресс-служба флота.

"В ходе первых погружений на глубину 50 м экипаж новой дизель-электрической подводной лодки "Можайск" проверил работу всех систем и механизмов субмарины, отработал алгоритм действий при управлении кораблем на морских глубинах и при различных способах всплытия на поверхность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погружения подводной лодки в рамках ходовых испытаний обеспечивали морская авиация, боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтийского флота.

"Можайск" - многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", одиннадцатая в серии. Проект разработан Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Субмарина предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Проекты
636.3
877 Палтус
БФ
Похожие новости
01.07.2022
В США объяснили уникальность старейшей подлодки ЧФ России
19.05.2021
Балтийский флот получит новые подлодки
26.04.2021
Кризис среднего возраста «Варшавянки»
24.06.2020
«Петропавловск-Камчатский» осмотрелся на дне Балтики
22.11.2019
Названы сроки передачи флоту подлодки "Петропавловск-Камчатский"
26.01.2017
Масштабы впечатляют: что и где строит армия России
25.11.2016
Подлодка "Колпино" после передачи флоту сразу отправится в Новороссийск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 12:12
  • 72
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 01.09 11:58
  • 49
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 01.09 11:29
  • 54869
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.09 11:09
  • 6
Броневик "Спартак" с 57-мм пушкой уничтожит "Бредли" и повредит "Абрамс"
  • 01.09 07:58
  • 2629
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.09 01:46
  • 1
«Оборонка делает выводы из боев на Украине»: представлена РСЗО «Торнадо-Г» на базе броневика «Спартак»
  • 31.08 17:24
  • 59
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 31.08 16:45
  • 1
В ДНР и на Запорожье завершили испытания комплекса обнаружения подвижных целей
  • 31.08 16:44
  • 1
Министр обороны России проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Тульской области
  • 31.08 16:43
  • 1
Секретарь Совбеза РФ: Импортозамещение в российской оборонке идет недостаточными темпами
  • 31.08 15:44
  • 0
Людские потери огромны. Западная техника горит как спички
  • 31.08 13:44
  • 14
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 31.08 07:54
  • 27
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 30.08 19:06
  • 5
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 30.08 18:43
  • 1
В России создали беспилотный комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА