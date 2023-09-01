Зеленский сообщил о поражении ВСУ цели на расстоянии 700 км

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинские боевики применили разработку собственного производства и поразили цель на расстоянии 700 км. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 31 августа, по итогам селекторного совещания с правительством.

«Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 км», — сообщил президент Украины по итогам доклада министерства.

Однако он не уточнил, о каком виде оружия идет речь и какая цель была им поражена.

При этом 23 августа Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку оружия, артиллерии и боеприпасов, поэтому Киеву будет крайне тяжело без помощи стран Запада. Киев также пытается «через разные двери» получить от западных стран различное дальнобойное оружие, добавил он.

22 августа посол Украины во Франции Вадим Омельченко подтвердил передачу Парижем Киеву первой партии ракет дальнего радиуса действия SCALP. Париж решил передать Киеву эти вооружения 11 июля. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, страна поможет Украине защищать свою территорию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.