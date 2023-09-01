Политолог назвал причины отставки Уоллеса с поста министра обороны Британии

Солонников: Уоллес ушел в отставку, не желая отвечать за развал минобороны Британии

На фоне недавней «чехарды кабинетов правительства» в Великобритании экс-министр обороны Бен Уоллес являлся по сути долгожителем на своем посту. Поэтому четыре года в данной ситуации — достаточно большой срок, заявил 31 августа «Известиям» политолог Дмитрий Солонников.

«Он, можно сказать, долгожитель, пересидевший многих. Поэтому, может быть, во-первых, уже время настало уходить. А во-вторых, сейчас серьезный кризис внутри британских вооруженных сил, крупнейшее сокращение численности, отсутствие современной техники бюджетной и так далее. Это серьезные проблемы. И если у него нет четкого представления, как их решать, может быть, честнее уйти, чтобы не отвечать за дальнейший развал оборонной отрасли», — отметил эксперт.

Еще одной причиной отставки может являться падение Консервативной партии, считает Солонников. Эту политсилу представлял Уоллес, а до выборов в стране остается уже не много времени.

При этом уход Уоллеса не повлияет на позицию Великобритании по Украине, уверен политолог, так как по данному вопросу в Лондоне наблюдается абсолютно согласованная позиция на всех уровнях власти.

«Есть консолидированная позиция британского истеблишмента, и нет никаких оснований для того, чтобы менять позицию всего британского руководства по отношению к Украине. Ну в общем это консолидированная позиция всех играющих политических сил и нынешних лидеров. Поэтому кого бы ни поставили на место Уоллеса, позиция будет та же», — указал эксперт.

Уоллес заявил об уходе со своего поста ранее в этот день. Премьер-министр Риши Сунак, принимая его отставку, отметил, что делает это «с благодарностью и уважением». Уоллес, в свою очередь, пообещал премьеру и правительству постоянную поддержку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новость об уходе Уоллеса с иронией, отметив, что «агент 006 бесславно покинул поле боя». Она заявила, что пора попрощаться «с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном».

В этот же день на пост главы минобороны Великобритании назначили экс-министра энергетики Гранта Шеппса. В числе кандидатов на пост также рассматривались замглавы МВД Том Тугендхат, замглавы МИД Энн-Мари Тревельян и лидер палаты общин Пенни Мордонт.

Еще 15 июля Уоллес подтвердил в интервью газете The Times, что покинет пост этой осенью и уйдет из политики. Доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в разговоре с «Известиями» 17 июля предположил, что возможные причины ухода Уоллеса с поста министра обороны Великобритании связаны с плановыми ротациями в британском истеблишменте. Он считает, что Уоллес не сработался с новым премьер-министром Сунаком или ему предложили менее ответственную, но не менее почетную должность.