Зеленскому рассказали, кто покончит с его борьбой против России

Только Трамп может "положить конец военному конфликту на Украине", цитирует Haber7 заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Читатели портала согласны с политиком. Один из них пишет: "Трамп действительно лучше Байдена". Комментаторы подчеркнули, что кризис уже закончился бы, не будь Зеленский "американской пешкой".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "единственный способ положить конец военному конфликту на Украине – повторное избрание Трампа".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону (Tucker Carlson), опубликованном в соцсети X (бывшая Twitter), заявил, что возвращение Трампа на пост президента будет "единственным выходом" из конфликта на Украине и любые утверждения о том, что Киев может одержать победу над Москвой, являются "ложью".

"Трамп – единственный человек, который может спасти человечество"

"Русские гораздо сильнее и гораздо многочисленнее, чем украинцы", – отметил Орбан. "Перезвоните Трампу. Это человек, который может спасти западный мир и человечество", – добавил премьер.

Орбан раскритиковал выдвинутые против Трампа обвинения в попытке изменить результаты президентских выборов 2020 года в свою пользу, неправильном обращении с секретными документам после ухода с поста президента и препятствовании федеральному расследованию, расценив это как "злоупотребление государственной властью" и подчеркнув, что в Венгрии это "немыслимо".

"Использовать систему правосудия против политических оппонентов – в Венгрии, я думаю, это невозможно себе представить. Это сделали коммунисты. Это очень коммунистический метод", – сказал политик.

Намек на НАТО и США: с нами обращаются хуже, чем с русскими

Сетуя на попытки президента США Джо Байдена заставить правительство Венгрии улучшить соблюдение закона и ситуацию с правами человека, Орбан отметил, что Венгрия является членом НАТО и союзником США, и добавил: "С нами обращаются хуже, чем с русскими. Что это значит?"

Правительство Орбана, сохраняющее тесные отношения с Москвой с тех пор, как в феврале 2022 года на Украине началась военная спецоперация, выражало готовность блокировать санкции Евросоюза в отношении России.

Автор: Эрхан Джейлан (Erhan Ceylan)

Комментарии читателей Haber7:

Читатель

Сколько лет говорю – никто не слушает. Человечество и США может спасти Трамп, но Трамп попадет в тюрьму, Байден – в психбольницу. Как глубинное государство скажет, так и будет. Однако для нас это не сулит ничего хорошего.

гражданин рыза

Путин сочувствует украинцам и проявляет милосердие. В противном случае он уже давно превратил бы их страну в ад. Будь на месте России Америка, наверняка бы уже атомную бомбу сбросила – и конфликту конец...

Неудачник

Мир может спастись и вздохнуть с облегчением в том случае, если обе партии и их лидеры в США исчезнут.

мераджи83

Во главе Украины стоит американская пешка, марионетка, которую используют, как хотят, а страдают украинские граждане. Жаль!

Гость

Орбан – наш друг.

МЕЧ

Человек прав, господа.

-Наблюдатель

Трамп действительно лучше Байдена.

Гость

Похоже, Орбан видит, что происходит...

Кадир

Этот человек – очень умный лидер, он очень хорошо защищает свой народ от безнравственности ЛГБТ. Орбан прав, победа Трампа будет означать, что такой гигант, как США, по крайней мере на какое-то время избавится от контроля евреев, а это даст миру некоторое облегчение.

Xxx

Если два украинских города будут переданы России, конфликт прекратится. Два места, где живут русские.

чагрыбей

Орбан, мой тюркский брат, как хорошо сказал! Америкой правит не Байден. Байден – это искусственный интеллект, а клавиатура – в руках Израиля. Зеленский на Украине – тоже еврей, если бы не конфликт на Украине, разве украинские евреи поехали бы в Израиль? Игра та же. Если бы немцы не напали на евреев в ходе мировой войны, израильское государство не было бы создано. Это проект собирания рассредоточенных по миру евреев в Израиле.

Ганс

Для того чтобы мир обрел покой, Израиль нужно стереть с лица земли, он не должен управлять ни одной страной – ни США, ни ЕС, ни Китаем, ни, конечно, всеми остальными странами!..