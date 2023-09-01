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ТАСС

Источник: "Генералиссимус Суворов" начал переход на ТОФ к месту постоянного базирования

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Генералиссимус Суворов
Церемония подъема Военно-морского флага на переданном ВМФ России атомном подводном ракетном крейсере стратегического назначения К-553 "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие". Северодвинск, 29.12.2022.
Источник изображения: Павел Львов / РИА Новости и

По словам собеседника агентства, продолжительность перехода составит около двух недель

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) "Генералиссимус Суворов" проекта 955А ("Борей-А") начал переход с Северного флота (СФ) на Тихоокеанский флот (ТОФ) к месту постоянного базирования на Камчатке. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству РФ.

"На днях подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" начал межфлотский переход с СФ на ТОФ к месту постоянного базирования на Камчатке. Продолжительность перехода составит около двух недель", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В январе сообщалось, что "Генералиссимус Суворов" совершил переход из Северодвинска к месту временного базирования на Северном флоте. Обычно переходы новых субмарин на ТОФ выполняются летом по Северному морскому пути. По существующей практике, такие переходы осуществляются в сопровождении групп кораблей Северного и Тихоокеанского флотов в зонах их ответственности.

Как сообщал ТАСС 24 мая источник, близкий к военному ведомству, переход начнется в августе, и пройдет по Северному морскому пути, в том числе в подводном положении.

"Генералиссимус Суворов" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А" (проектант - Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", Санкт-Петербург). В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.

Подлодка была заложена на судостроительном заводе "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 26 декабря 2014 года, выведена из эллинга 25 декабря 2021 года, в 2022 году вошла в состав ВМФ России. Планируется, что подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

Как сообщили 3 ноября 2022 года в Минобороны России, крейсер "Генералиссимус Суворов" в рамках завершающего этапа госиспытаний успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава". Стрельба выполнялась из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

К настоящему времени корабелы "Севмаша" передали ВМФ России шесть "стратегов" проектов "Борей/Борей-А" - три первого и три второго. Головной корабль проекта "Борей-А" "Князь Владимир" был передан в состав ВМФ РФ 12 июня 2020 года. Первый серийный ракетоносец "Князь Олег" сдали флоту 21 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что основное оружие стратегических ракетоносцев проекта "Борей/Борей-А" - 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" на каждой. 

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Проекты
2020-й год
955 Борей
СФ
ТОФ
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