Минобороны: МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Истребитель-перехватчик РФ МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет Норвегии Р-8А "Посейдон", летевший к госгранице РФ, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Р-8А "Посейдон" - многоцелевой самолет, предназначенный в том числе для борьбы с подлодками и разведки.

В Минобороны отметили, что 31 августа российскими РЛС над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что "при приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено".

Полет российского истребителя, добавили в Минобороны, выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.