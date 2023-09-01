Китай запустил три спутника дистанционного зондирования

Как сообщило агентство Xinhua, миссия по запуску прошла полностью успешно

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Китай сообщил об успешном запуске трех спутников дистанционного зондирования Земли серии "Яогань-39".

Спутники дистанционного зондирования Земли "Яогань-39" запущены с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань, сообщило агентство Xinhua.

Запуск был произведен в 15:36 по пекинскому времени (10:36 мск) с помощью одной ракеты-носителя Long March 2D ("Великий поход 2-Д"). "Спутники успешно вышли на запланированную орбиту, и миссия по запуску прошла полностью успешно", - отмечается в сообщении. Эта миссия является 485-м пуском ракеты-носителя серии Long March, говорится в материале.