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ЦАМТО

Власти Анголы оценивают закупку бразильских самолетов ВТА KC-390

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KC-390
KC-390.
Источник изображения: Embraer

ЦАМТО, 31 августа. Правительство Анголы проявило интерес к приобретению четырех самолетов ВТА KC-390 компании Embraer, сообщил на бизнес-семинаре в Луанде президент Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (Apex-Brasil) Хорхе Виана.

По информации Defensa.com, стоимость каждого самолета КС-390 составляет около 130 млн. долл. Учитывая высокую стоимость, Х.Виана предполагает, что для облегчения экспорта Бразилия предложит Анголе идеальные условия кредитования.

Как заявил Х.Виана, Бразилия не собирается продавать ни один самолет без кредита на хороших условиях. При этом Ангола рассматривается в качестве потенциального стратегического партнера компании Embraer на африканском континенте с учетом планов модернизации состоящих на вооружении УБС EMB-312 "Тукано" и EMB-314 "Супер Тукано". В настоящее время в боевом составе ВВС Анголы имеется 6 самолетов EMB-314 "Супер Тукано", 13 EMB-312 "Тукано" (6 были куплены в Перу), а также авиалайнер ERJ-135, использующийся для перевозок VIP-персон.

Как заявляют бразильские лоббисты, четыре новых самолета С-390 позволят ВВС Анголы отказаться от самолетов Ил-76 и Ан-72, а также устаревших турбовинтовых Ан-12, Ан-26 и Ан-32.

Кроме того, правительство Анголы подтвердило, что страна рассматривает возможность покупки самолетов Embraer E2 для коммерческой авиакомпании TAAG. Этот вариант мог бы включать создание учебного центра на территории Анголы, конкурирующего с аналогичным учреждением, функционирующим в настоящее время в ЮАР.

Разработанный Embraer KC-390 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями (ТРДД) V2500-E5 компании International Aero Engines, может транспортировать 26 т груза, развивать максимальную скорость 470 узлов (870 км/ч), применяться на грунтовых или поврежденных ВПП. Дальность полета с 23 т груза – 1380 морских миль (2556 км), перегоночная дальность с внутренними баками – 4640 морских миль.

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Кредитование
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Ангола
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EMB-312
EMB-314
KC-390
Ан-12
Ан-26
Ан-32
Ан-72
Ил-76
Компании
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