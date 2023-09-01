Британист назвала причину ухода главы минобороны Британии с поста

Британист Ананьева: глава МО Британии покинул пост из-за отказа в должности генсека НАТО

Уход Бена Уоллеса с поста главы минобороны Великобритании во многом связан с тем, что ему отказали в назначении на должность генерального секретаря НАТО, которую он мечтал получить. Об этом руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева заявила в четверг, 31 августа.

По ее словам, Уоллес давно собирался оставить свой пост, но хотел это сделать ближе к концу года. Сначала президент США Джо Байден вроде бы обещал британскому премьер-министру Риши Сунаку поддержать кандидатуру Уоллеса на эту должность, но потом он сказал, что Уоллес останется на своей должности.

«После того как мечта Уоллеса не осуществилась, он решил сложить полномочия», — сказала эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Ананьева отметила, что Уоллес был одним из самых популярных политиков Великобритании, опережая всех членов Консервативной партии, но при этом он дважды отказывался выдвигаться на пост ее лидера и, тем самым, премьера страны. Уоллес был в глазах британцев авторитетным политиком.

По ее мнению, после ухода Уоллеса отношение британского правительства к России не изменится.

«Очевидно, что новый министр обороны всё равно будет требовать больших ассигнований на вооруженные силы», — заключила британист.

Ранее в этот день Уоллес подал в отставку. На посту он находился четыре года.

Сунак принял его отставку, отметив, что делает это «с благодарностью и уважением». Уоллес, в свою очередь, пообещал премьеру и правительству постоянную поддержку.

Еще 15 июля Уоллес подтвердил в интервью газете The Times, что покинет пост этой осенью и уйдет из политики. На пост министра обороны он был назначен в 2019 году.

Доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в разговоре с «Известиями» 17 июля предположил, что возможные причины ухода Уоллеса с поста министра обороны Великобритании связаны с плановыми ротациями в британском истеблишменте. Он считает, что Уоллес не сработался с новым премьер-министром Сунаком или ему предложили менее ответственную, но не менее почетную должность.