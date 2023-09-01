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ТАСС

Чехия планирует передать Украине партию боевых вертолетов

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Один из двух первых поступивших на вооружение ВВС Чехии американских боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper (чешский бортовой номер "0487"). Намешть-над-Ославой, 17.08.2023
Один из двух первых поступивших на вооружение ВВС Чехии американских боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper (чешский бортовой номер "0487"). Намешть-над-Ославой, 17.08.2023.
Источник изображения: Jaroslav Vysoký / www.planes.cz

Чехия заключила с США соглашение о поставке 12 боевых многоцелевых вертолетов производства американской фирмы Bell

ПРАГА, 31 августа. /ТАСС/. Чехия планирует в ближайшее время поставить Украине партию боевых вертолетов, а также может принять участие в обучении украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16. Об этом заявила министр обороны республики Яна Чернохова, прибывшая на встречу министров обороны и иностранных дел ЕС в Толедо.

"В настоящее время мы планируем поставить [Киеву] больше боевых вертолетов, а также рассматриваем возможности содействия подготовке украинских пилотов для самолетов F-16, возможно, и на других платформах", - приводит слова Черноховой сайт чешского оборонного ведомства. Она не стала раскрывать точное число боевых машин, которое в Праге планируют передать украинской стороне.

Ранее Чехия заключила с США соглашение о поставке 12 боевых многоцелевых вертолетов производства американской фирмы Bell. Их приобретение обошлось чешским вооруженным силам в 17,6 млрд крон (около $793 млн). Чешские СМИ сообщали, что после получения американской техники Прага может передать 15 вертолетов российского производства Ми-24В Украине. 

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Чехия
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F-16
Ми-24
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