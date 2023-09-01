Азаров: провал контрнаступления стал проблемой Зеленского и обострил противоречия с США

Бывший премьер-министр Украины отметил, что из-за падения рейтингов команда президента будет продолжать "зачистку" политического поля от оппонентов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Отсутствие успехов широко анонсированного Киевом контрнаступления стало личной проблемой украинского президента Владимира Зеленского, так как привело к существенному понижению его рейтинга внутри страны и обострило противоречия с Вашингтоном. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Контрнаступление стало провалом не только для Украины в целом, но и в первую очередь для Зеленского лично. Оно пошатнуло доверие украинцев и заметно понизило его рейтинг", - написал экс-премьер в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из-за падения рейтингов команда Зеленского будет продолжать "зачистку" политического поля от оппонентов. "Он [Зеленский] не намерен оставлять кресло президента хотя бы по той причине, что это "гарантия его жизни", - считает Азаров. Он предположил, что из-за потери популярности пропрезидентской партии "Слуга народа" Зеленский постарается провести в парламент своих людей под видом "новой" партии.

Азаров добавил, что обескураживающий ход украинского "наступления" обнажил противоречия Киева и Вашингтона, от помощи которого зависит Украина. "Известно, что некоторые американские чиновники обвиняют Украину в чрезмерных обещаниях. При этом офис президента осуждает западные государства за "недопоставки" вооружения", - напомнил Азаров.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тысяч единиц различного вооружения. При этом на Украине вновь заговорили о возможности ужесточения мобилизационных мероприятий. В Киеве опасаются, что из-за отсутствия анонсированных "прорывов" в зоне боевых действий страны Запада могут резко сократить финансовую и военную поддержку Украины, и пытаются переложить ответственность за провал на союзников, заявляя о недопоставках обещанного вооружения.

На фоне снижения рейтинга власти в октябре на Украине должны пройти парламентские выборы, а весной следующего года - президентские. При этом сейчас в стране активно обсуждается возможность их переноса. По конституции проводить выборы во время действия военного положения нельзя. В июле парламент продлил его еще на 90 дней, что фактически поставило под вопрос проведение осенних выборов в Раду. Однако западные партнеры Киева настаивают на проведении как минимум президентских выборов в предусмотренные сроки. В частности, с таким заявлением выступил приезжавший в Киев на прошлой неделе американский сенатор Линдси Грэм. На Украине утверждают, что выборы должны пройти по окончании боевых действий. Однако официального решения об отмене или переносе пока не принималось, а Зеленский и его команда стали допускать оговорки о "возможности" их проведения при определенных условиях.