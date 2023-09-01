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В США назвали решающий фактор в потенциальной войне с Китаем

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Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. Viglianco

Находящаяся в разработке платформа Next Generation Air Dominance (NGAD) Военно-воздушных сил (ВВС) США станет решающим фактором в потенциальной войне с Китаем. Об этом пишет обозреватель Defense News Стивен Лоузи.

Автор называет проект NGAD, предполагающий, в частности, создание истребителя шестого поколения, использующего адаптивный двигатель, одной из самых дорогих и сложных программ в истории ВВС США.

«Если NGAD будет работать так, как надеются ВВС, это может оказаться решающим в потенциальной войне против Китая», — уверяет обозреватель.

В статье, посвященной перспективному истребителю, автор приходит к выводу, что нельзя полагаться только на передовые методы цифрового проектирования. Анализируя опыт создания самолета T-7A Red Hawk, Лоузи заключает, что необходимо проводить и физические испытания.

В июле издание The Drive сообщило, что под истребитель шестого поколения, создаваемый в рамках программы NGAD в интересах ВВС США, сформировали летно-испытательное подразделение.

В мае журнал Popular Mechanics со ссылкой на комментарий министра ВВС Фрэнка Кендалла сообщил, что покупка самолета NGAD планируется только у одного поставщика.

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Страны
Китай
США
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