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ТАСС

Зеленский заявил о начале работы на Украине крупнейшей британской оборонной компании

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Лёгкий танк от BAE Systems
Лёгкий танк от BAE Systems.
Источник изображения: armyrecognition.com

Президент Украины отметил, что вооружение производства BAE Systems, в частности артиллерийские системы L119 и M777 и БМП CV90, "уже активно действует в стране"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с генеральным директором крупнейшей британской корпорации оборонного сектора BAE Systems Чарльзом Вудберном и заявил о начале работы компании на Украине.

"Встретился с генеральным директором компании Чарльзом Вудберном. Очень продуктивно: офис компании на Украине, локализация производства на Украине", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, Киев "высоко ценит, когда частные компании в это время открывают свои офисы в нашей стране".

Президент отметил, что вооружение производства BAE Systems, в частности артиллерийские системы L119 и M777 и БМП CV90, "уже активно действует в стране".

Как сообщила пресс-служба Зеленского, по итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве по локализации производства вооружений BAE Systems и рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, поставкам запасных частей и производству новых легких пушек L119.

На предприятиях BAE Systems - ведущего поставщика вооружений по заказам оборонных ведомств Соединенного Королевства и США - работают 93 тыс. человек в 40 странах. В начале августа стало известно, что корпорация получила заказы на поставки оружия на рекордные $84 млрд. В нынешнем году BAE Systems уже заключила контракты, в частности, на производство боевых машин для Чехии в размере $2,3 млрд и на поставки вооружения и оборудования в соответствии с британской программой модернизации атомного подводного флота на $3 млрд. Сумма сделки с Саудовской Аравией по обслуживанию истребителей Typhoon составила $4,7 млрд. От британского правительства получен заказ на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм и других боеприпасов, сумма которого составляет $360 млн. 

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Страны
Саудовская Аравия
США
Украина
Чехия
Продукция
EF-2000
Компании
BAE Systems
M777
Проекты
CV-90
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