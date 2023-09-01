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ЦАМТО

Пять компаний претендуют на поставку новых РЛС ВВС Болгарии

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Источник изображения: Фото: webnews.bg

ЦАМТО, 31 августа. В Болгарии 24 августа состоялось первое открытое заседание межведомственной рабочей группы, сформированной министром обороны в рамках проекта ВВС "Приобретение новых трехкоординатных РЛС".

В состав межведомственной рабочей группы входят представители ВВС, управлений министерств обороны, транспорта и сообщения, инноваций и роста, экономики и промышленности Болгарии.

Как сообщило Минобороны Болгарии, на состоявшейся встрече было вскрыто пять заявок, поступивших от оборонных компаний в ответ на запрос о предложениях, направленный болгарской стороной. Ранее комиссия направила письма с запросом 8 компаниям, три из которых предложения не представили. Тендерные предложения вскрывались в порядке их поступления: Lockheed Martin (США), Leonardo (Италия), Elta (Израиль), Indra (Испания) и Thales (Франция).

Проект предполагает приобретение 7 новых трехкоординатных РЛС, обучение личного состава, обеспечение гарантийной поддержки в течение не менее 24 месяцев и последующую комплексную логистическую поддержку в течение 5 лет.

Следующим шагом процедуры будет подготовка комплексного анализа предложений с использованием специальной методологии. Основными критериями оценки являются: стоимость приобретения и обслуживания, эксплуатационные возможности, производственная кооперация, гарантийное обслуживание.

После составления рейтинга с выбранным лучшим участником будут проведены переговоры для заключения контракта. Срок поставки РЛС – в течение 2 лет с момента заключения контракта.

Реализация проекта закупки новых РЛС началась 4 года назад для замены устаревшей техники. В 2019 году МО Болгарии направило запросы о предложениях компаниям Lockheed Martin (США), Leonardo (Италия), ThalesRaytheon Systems (Франция/США), Saab (Швеция), Elta Systems (Израиль), Indra (Испания). В апреле 2020 года дополнительные запросы были направлены BAE Systems (Великобритания) и Hensoldt (Германия). Ориентировочная стоимость проекта составляет около 400 млн. левов. В 2021 году МО Болгарии получило разрешение на использование при оплате в случае выбора американской РЛС средств программы "Иностранное военное финансирование" в размере 22 млн. долл.

Согласно принятому в феврале 2023 года правительством Болгарии решению, проект приобретения новых трехкоординатных РЛС является одним из приоритетов модернизации Вооруженных сил Болгарии. Он должен повысить возможности ВС Болгарии по контролю воздушного пространства страны.

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Болгария
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Швеция
Компании
BAE Systems
Indra
Leonardo
Lockheed-Martin
Raytheon
Thales
Проекты
2020-й год
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