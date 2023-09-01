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ЦАМТО

На вооружение белорусской армии поступил очередной комплект ОТРК "Искандер-М"

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Перегрузка ракеты 9М723 на ОТРК «Искандер-М» во время учений
Перегрузка ракеты 9М723 на ОТРК «Искандер-М» во время учений.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

ЦАМТО, 31 августа. На вооружение белорусской армии поступил новый комплект ОТРК "Искандер-М", сообщила 30 августа пресс-служба Минобороны Республики Беларусь.

"Очередной комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" поступил на вооружение белорусской армии", – сообщили в военном ведомстве.

После передачи техники расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" совершили марш в пункт постоянной дислокации.

В Минобороны напомнили, что к полной самостоятельной эксплуатации первой партии поступившего на вооружение оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" белорусские военнослужащие приступили в феврале этого года.

Оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" считается лучшим в мире в своем классе, подчеркнули в Минобороны Республики Беларусь.

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Страны
Белоруссия
Продукция
Искандер
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