Специалист объяснил принцип работы РЭБ против беспилотников

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нарушать обмен информацией между беспилотником и оператором. Узкая специализация различных систем позволяет более эффективно воздействовать на различные объекты, в том числе, к примеру, спутниковые системы. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Основной принцип работы РЭБ состоит из двух этапов. Первое — это обнаружение комплекса, работающего в радиолокационном диапазоне волн, определение частот, на которых он работает. Дальше — это подавление, то есть, нарушение функционала обмена информацией с оператором. Кроме того, можно подавить систему так, что нарушится ее функционирование», — рассказал Леонков.

Он также добавил, что существует специализация систем для различных назначений: для радиовзрывателей, спутниковых систем, для высокоточного оружия и прочего.

«Специализация позволяет более эффективно воздействовать на различные средства с тем, чтобы оно либо стало бесполезным куском железа, либо чтобы произошло его уничтожение», — объяснил специалист.

В ночь на 30 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массовый налет дронов на территорию России. Беспилотники фиксировались в семи регионах страны — Московской, Псковской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях, а также в Севастополе.

Самой крупной стала атака на аэродром в Пскове, там были повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. По неподтвержденной информации, объект оказался под ударом примерно 20 дронов.