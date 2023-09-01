«Пакистанские истребители стоят без дела»: в индийской прессе заявляют о якобы поломках российских двигателей у JF-17

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JF-17 является основным истребителем ВВС Пакистана. На вооружении состоит 146 машин данного типа. Первые партии были закуплены в Китае, а последующие самолеты собирались на национальной производственной площадке. «Сердцем» машины является российский двигатель РД-93. Он и стал причиной проблем в авиации страны.

Большинство JF-17 сейчас стоят без дела из-за поломок двигателей или отсутствия обслуживания и запасных частей из Китая

- говорится в издании EurAsian Times без обнародования доказательств.

Как поясняется, пакистанские власти обращались по этому поводу к Китаю, который обязался обслуживать истребители, однако Пекин не смог решить эту проблему. В итоге Исламабад обдумывает возможность прямого сотрудничества с Москвой в части поставок необходимых для силовых установок запчастей.

В прессе отмечается, что на этом фоне ОДК «Климов» заявила о своей готовности поставлять необходимые детали. Однако «Рособоронэкспорт», через который должны проходить запчасти и услуги по ремонту, попал под санкции США.

По всей видимости, в Исламабаде опасаются введения вторичных санкций со стороны Вашингтона, если начнут напрямую сотрудничать с Россией, как считают индийские обозреватели. В итоге, по их мнению, проблему с истребителями решить не удается.

Особую «любовь» индийских СМИ к пакистанской теме объяснить легко, если не забывать о том, что эти ядерные державы давно находятся фактически в состоянии войны.