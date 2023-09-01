Войти
Военное обозрение

«Пакистанские истребители стоят без дела»: в индийской прессе заявляют о якобы поломках российских двигателей у JF-17

548
0
0

Источник изображения: topwar.ru

JF-17 является основным истребителем ВВС Пакистана. На вооружении состоит 146 машин данного типа. Первые партии были закуплены в Китае, а последующие самолеты собирались на национальной производственной площадке. «Сердцем» машины является российский двигатель РД-93. Он и стал причиной проблем в авиации страны.

Большинство JF-17 сейчас стоят без дела из-за поломок двигателей или отсутствия обслуживания и запасных частей из Китая

- говорится в издании EurAsian Times без обнародования доказательств.

Как поясняется, пакистанские власти обращались по этому поводу к Китаю, который обязался обслуживать истребители, однако Пекин не смог решить эту проблему. В итоге Исламабад обдумывает возможность прямого сотрудничества с Москвой в части поставок необходимых для силовых установок запчастей.

В прессе отмечается, что на этом фоне ОДК «Климов» заявила о своей готовности поставлять необходимые детали. Однако «Рособоронэкспорт», через который должны проходить запчасти и услуги по ремонту, попал под санкции США.

По всей видимости, в Исламабаде опасаются введения вторичных санкций со стороны Вашингтона, если начнут напрямую сотрудничать с Россией, как считают индийские обозреватели. В итоге, по их мнению, проблему с истребителями решить не удается.

Особую «любовь» индийских СМИ к пакистанской теме объяснить легко, если не забывать о том, что эти ядерные державы давно находятся фактически в состоянии войны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Россия
США
Продукция
FC-1
РД-93
Компании
Климов
ОДК УК
РОЭ
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
23.12.2014
Бессердечное авиастроение
05.12.2012
J-31: до серии пока далеко
15.03.2011
Улетая от Китая
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
28.09.2009
К сожалению, государством не поощряется работать с прибылью
09.11.2006
НА РЫНОК - КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ ТОВАР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 12:12
  • 72
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 01.09 11:58
  • 49
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 01.09 11:29
  • 54869
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.09 11:09
  • 6
Броневик "Спартак" с 57-мм пушкой уничтожит "Бредли" и повредит "Абрамс"
  • 01.09 07:58
  • 2629
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.09 01:46
  • 1
«Оборонка делает выводы из боев на Украине»: представлена РСЗО «Торнадо-Г» на базе броневика «Спартак»
  • 31.08 17:24
  • 59
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 31.08 16:45
  • 1
В ДНР и на Запорожье завершили испытания комплекса обнаружения подвижных целей
  • 31.08 16:44
  • 1
Министр обороны России проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Тульской области
  • 31.08 16:43
  • 1
Секретарь Совбеза РФ: Импортозамещение в российской оборонке идет недостаточными темпами
  • 31.08 15:44
  • 0
Людские потери огромны. Западная техника горит как спички
  • 31.08 13:44
  • 14
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 31.08 07:54
  • 27
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 30.08 19:06
  • 5
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 30.08 18:43
  • 1
В России создали беспилотный комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА