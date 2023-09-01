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ТАСС

СМИ: Украина не может воевать долго по аналогии с Израилем

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

Обозреватель газеты Junge Welt считает, что США планируют давать Киеву оружие, деньги и политически поддерживать его без предоставления членства в НАТО

ТАСС, 31 августа. Украина не способна вести длительные боевые действия по модели Израиля за неимением военного превосходства над оппонентами. Такое мнение в среду выразил обозреватель немецкой газеты Junge Welt Райнхард Лаутербах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью в эфире телеканала "Рада" заявил, что Украина готова "воевать долго" и даже жить в условиях боевых действий "по примеру Израиля", если ей удастся "минимизировать потери".

"Небольшая разница: Израиль в военном отношении значительно превосходит своих арабских соседей. Чего нельзя сказать об Украине в обозримом будущем", - отметил Лаутербах в своей статье.

Обозреватель считает, что США рассматривают вариант предоставления гарантий безопасности для Украины по аналогии с Израилем, то есть планируют давать Киеву оружие, деньги и политически поддерживать его без предоставления членства в НАТО. Поскольку, по его словам, последнее обязывало бы Вашингтон отправлять на фронт своих солдат.

Группа семи на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Затем к декларации присоединились некоторые другие страны. Украинские власти надеются, что первые двусторонние договоры о таких гарантиях с европейскими странами будут заключены до конца текущего года. В США подтвердили, что уже приступили к переговорам с Киевом. 

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