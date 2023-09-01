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Военное обозрение

«Пробивает больше метра бронестали»: в испанской прессе оценили новую модификацию ПТУР «Хризантема»

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Источник изображения: topwar.ru

Российская ракета «Хризантема» является одним из наиболее мощных противотанковых средств. При этом ведутся работы для улучшения ее убойной мощи.

Как сообщают испанские журналисты, побывавшие на выставке «Армия-2023», Россия впервые продемонстрировала публике новые модификации ПТУР 9М123 «Хризантема», которые могут использоваться как с наземных ПТРК, так и с вертолета.

Новая ракета 9М123М, названная производителем «разрушителем брони», способна пробивать сталь толщиной 1,1 метра (по данным «Рособоронэкспорта» - 1,2 м). Многим современным изделиям ей нечего противопоставить. Благодаря своим характеристикам она могла бы стать наиболее оптимальной для России ПТУР

- дается оценка в издании Defensa.

Источник изображения: topwar.ru

Указывается, что 9М123М может применяться как с переносных комплексов, так и с мобильных платформ, например, с СПТРК «Хризантема-С».

Другой модификацией стала ракета 9М123МФ, характеристики которой производителем раскрыты не были. Тем не менее было заявлено, что она предназначена для поражения атакующих боевых порядков и укрепленных позиций. Как поясняется в издании, данная ПТУР может являться версией, специально адаптированной для ударных вертолетов, таких как Ми-28НЭ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Хризантема-С
Компании
РОЭ
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