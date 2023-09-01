«Пробивает больше метра бронестали»: в испанской прессе оценили новую модификацию ПТУР «Хризантема»

Источник изображения: topwar.ru
Российская ракета «Хризантема» является одним из наиболее мощных противотанковых средств. При этом ведутся работы для улучшения ее убойной мощи.
Как сообщают испанские журналисты, побывавшие на выставке «Армия-2023», Россия впервые продемонстрировала публике новые модификации ПТУР 9М123 «Хризантема», которые могут использоваться как с наземных ПТРК, так и с вертолета.
- дается оценка в издании Defensa.
Источник изображения: topwar.ru
Указывается, что 9М123М может применяться как с переносных комплексов, так и с мобильных платформ, например, с СПТРК «Хризантема-С».
Другой модификацией стала ракета 9М123МФ, характеристики которой производителем раскрыты не были. Тем не менее было заявлено, что она предназначена для поражения атакующих боевых порядков и укрепленных позиций. Как поясняется в издании, данная ПТУР может являться версией, специально адаптированной для ударных вертолетов, таких как Ми-28НЭ.