«Украинское ПВО станет экономически эффективнее»: США передают ВСУ ракеты Sidewinder

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В рамках последнего пакета американской помощи стоимостью $250 млн ВСУ передаются ракеты AIM-9 Sidewinder [не самой последней версии AIM-9Х], которые изначально относились к классу «воздух-воздух», но впоследствии стало возможным их применение с наземных платформ. Впрочем, ранее, в мае этого года, Канада поставила киевскому режиму 43 AIM-9 из собственного арсенала.
- говорится в британском издании Army Technology.
Российские дроны-камикадзе и истребители стали постоянной воздушной угрозой. Sidewinder как раз призваны бороться с ними.
- указывается в прессе.
Ряд американских обозревателей предполагает, что AIM-9 станут частью арсенала будущего украинского флота F-16. Другие считают, что Sidewinder может использоваться различными способами, не только с истребителей, но и, к примеру, с применением систем ПВО NASAMS, которые были поставлены ВСУ Литвой и Норвегией.
- отмечается в издании.
Как поясняется, применение Sidewinder обойдется примерно в три раза дешевле, чем AIM-120 AMRAAM.
- делается вывод в британской прессе.