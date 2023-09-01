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Военное обозрение

«Украинское ПВО станет экономически эффективнее»: США передают ВСУ ракеты Sidewinder

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Источник изображения: topwar.ru

В рамках последнего пакета американской помощи стоимостью $250 млн ВСУ передаются ракеты AIM-9 Sidewinder [не самой последней версии AIM-9Х], которые изначально относились к классу «воздух-воздух», но впоследствии стало возможным их применение с наземных платформ. Впрочем, ранее, в мае этого года, Канада поставила киевскому режиму 43 AIM-9 из собственного арсенала.

В ходе продолжающегося контрнаступления, ход которого вызвал недовольство у США и союзников по НАТО, российские воздушные удары наносят урон личному составу, критически важной инфраструктуре, военной технике и ресурсам

- говорится в британском издании Army Technology.

Российские дроны-камикадзе и истребители стали постоянной воздушной угрозой. Sidewinder как раз призваны бороться с ними.

Украина оказывается в отчаянной ситуации, когда дело доходит до перехвата воздушных угроз

- указывается в прессе.

Ряд американских обозревателей предполагает, что AIM-9 станут частью арсенала будущего украинского флота F-16. Другие считают, что Sidewinder может использоваться различными способами, не только с истребителей, но и, к примеру, с применением систем ПВО NASAMS, которые были поставлены ВСУ Литвой и Норвегией.

Поскольку это универсальная ракета, ее можно применять с земли и в воздухе. Это поможет ВСУ использовать ее для всех видов миссий

- отмечается в издании.

Как поясняется, применение Sidewinder обойдется примерно в три раза дешевле, чем AIM-120 AMRAAM.

Основная проблема защиты от российских воздушных атак заключается в том, что оружие, подобное дрону Shahed, может стоить всего $30 тыс., в то время как боекомплект для его перехвата обычно обходится примерно в $1 млн. AIM-9 будет дешевле и украинское ПВО станет экономически эффективнее

- делается вывод в британской прессе.

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Страны
Канада
Литва
Норвегия
Россия
США
Украина
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-16
NASAMS
Проекты
NATO
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